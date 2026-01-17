ČUDNA POJAVA KOJA ZBUNJUJE POVRTARE: Posadili ste slatku, a berete ljutu papriku - Evo šta se dogodilo

ČESTO se događa da povrtari u svojoj bašti uzgajaju više sorti određenog povrća - u jedan red posade ljutu, a u drugi slatku papriku i kada napokon uberu plodove shvate da je i slatka paprika - ljuta.

Foto I. Mitić

Kada se ovakva situacija dogodi najčešće je reč o unakrsnom oprašivanju. Naime, ako se slatke paprike uzgajaju blizu ljutih (i obrnuto), može doći do unakrsnog oprašivanja te da semenke iz takvog ploda proizvedu biljke koje daju ljute plodove, iako je izvorna bila slatka.

Dakle, seme za iduću sezonu je uzeto iz slatke paprike, ali se zbog unakrsnog oprašivanja sa ljutom može dogoditi da će ta slatka iduće godine dati ljutu.

Treba napomenuti da ovakav ishod nije neizbežan ili uobičajen svaki put kad se slatke i ljute paprike gaje u blizini jedna druge.

Genetika igra ulogu

Pored ovoga razloga, može biti reč i o genetskoj nestabilnosti što znači da se karakteristike ploda mogu promeniti u narednim generacijama. Povremeno se mogu dogoditi i mutacije koje su retke, ali mogu dovesti do neočekivanih rezultata, uključujući promenu ukusa.

Naravno, prisutan je i ljudski faktor - greška tokom označavanja semena ili sadnica.

Kod paprika dodatnu ljutinu mogu pospešiti ekstremni uslovi uzgoja, poput visokih temperatura, suše ili nedostatka hranjivih supstanici, pišu Nezavisne novine.

Osim kod paprika, unakrsno oprašivanje se događa i kod drugih biljaka.

Cvet kukuruza oprašuje vetar pa ako je na jednom polju posejno više vrsta, može doći do međusobnog oprašivanja.

Ovome su sklone i krastavci, bundeve, tikvice, lubenice, dinje, naročitu ako se različite sorte uzgajaju blizu jedna drugoj.

Kako sprečiti unakrsno oprašivanje?

Kako biste smanjili rizik od unakrsnog oprašivanja, preporučuje se uzgajanje slatkih i ljutih paprika (ili drugih biljaka iste vrste) na većoj udaljenosti. Takođe, biranje stabilnih sorti i osiguravanje optimalnih uslova uzgoja može pomoći u održavanju željenih karakteristika plodova.

Pojava se može sprečiti tako što se preko cveta stavi malu vrećicu od fine tkanine ili mrežice. Ona će sprečiti insekte i vetar u prenošenju polena sa drugih biljaka. Nakon što se zametne plod, vrećica se može skloniti.

Ako želite biti sigurni da je cvet oprašen, možete pomoću mekane četkice ručno preneti polen s prašnika na tučak, a nakon toga postaviti vrećicu.

(Agroinfo/Nezavisne novine)

