DANAS SMENA SUNCA I OBLAKA: Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni
U SRBIJI se danas očekuje smena sunca i oblaka, sa najvišom dnevnom temperaturom do 26 stepeni.
Kako se navodi na sajtu Republičkog hidro-meteorološkog zavoda (RHZM), na severu Srbije i u planinskim predelima očekuje se kiša ili kratkotrajni pljuškovi uz ređu pojavu grmljavine.
Ujutru će duvati slab i umeren, a tokom dana povremeno jak severozapadni vetar.
Najniža temperatura biće od 7 do 13, u Negotinskoj krajini oko 17 stepeni, a najviša od 22 stepena do 26 stepeni.
(Tanjug)
