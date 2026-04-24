Sijarto progovorio: Evo koga krivi za poraz Orbana i Fidesa (VIDEO)

MAĐARSKI odlazeći ministar spoljnih poslova, Peter Sijarto, konačno je prekinuo ćutanje.

Foto: TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

U sredu uveče pojavio se uživo na veb-sajtu Teleksa, gde je odgovarao na pitanja više od tri sata.

Sijarto je potpuno nestao iz javnosti od izbornog poraza, a tokom same kampanje procureli su snimci koji su otkrili da je redovno obaveštavao svog ruskog kolegu, Sergeja Lavrova, o napretku pregovora unutar Evropske unije.

O izbornom porazu

Sijarto za poraz krivi „veoma ozbiljno spoljno mešanje“.

Tvrdi da su ukrajinski predsednik Zelenski, ukrajinska vlada i institucije u Briselu imali jasan interes da svrgnu mađarsku vladu.

Prema njegovim rečima, strani akteri su se uključili na veoma grub način, i dodao je da se ratna psihoza iz Brisela prelila i na Mađarsku.

On smatra da je Evropska narodna partija (EPP) agresivno proratna, a pošto je Tisa stranka njihov član, i nju vidi u tom košu.

🥴Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó broke his 10-day silence following the defeat of Fidesz and stated that the election result corresponds to the will of Zelenskyy, and that Ukrainians were interested in Orbán's loss. He denied the pro-Russian nature of the government,…

Kada su ga novinari pitali da li se sada plaši da će njegovi sinovi biti regrutovani i morati da se bore, odgovorio je da „takva mogućnost nije daleko od stvarnosti“.

Iako kaže da je rat loš i da ga treba zaustaviti (što je navodno rekao Lavrovu), on opravdava naginjanje Mađarske ka Rusiji „povoljnim energetskim ugovorima“.

- Trudio sam se da imam tako pragmatičan odnos sa Rusijom koji bi nam koristio - objasnio je.

On i dalje smatra Zelenskog opasnošću za Evropu i tvrdi da je uvek obaveštavao svoje kolege ministre EU o čemu razgovara sa Rusima.

Zašto Mađarska nije zatražila izručenje špijuna?

U Mađarskoj je izdata poternica za bivšim političarem Jobika Belom Kovačem nakon pravosnažne presude za špijunažu protiv institucija EU.

Na pitanje da li je ikada postavio Lavrovu ovo pitanje, Sijarto je rekao da nije jer se time nije bavio i nije bilo na njegovom dnevnom redu.

Ministar tvrdi da nije imao pojma da je njegov najbolji prijatelj dobio 280 miliona forinti (oko 718.000 evra) podrške od ministarstva, a fotografiju na jahti jednog oligarha nazvao je čistom slučajnošću.

Kaže da bogatstvo biznismena nema nikakve veze sa njegovim odmorom.

O Viktoru Orbanu

Sijarto smatra da ne bi bilo dobro da odlazeći premijer podnese ostavku na mesto lidera Fidesa.

Kada je novinar rekao da je Fides vodio kampanju mržnje, u kojoj je premijer nazvao aktiviste civilnog društva, novinare i pristalice opozicije „buvama“, Sijarto mu je odgovorio:

- Ne sećam se da sam ikada koristio tako preteći ton prema pojedincima ili porodicama kao što se sada koristi protiv nas.

O slobodnim medijima

Priznao je da nikada ne bi dao intervju za Teleks da Fides nije izgubio izbore.

Kada mu je novinar prigovorio što namerno odbija da obavesti više od milion Mađara koji svakodnevno čitaju portal, Sijarto je kratko rekao da ne veruje da će sa njim razgovarati nepristrasno i da „ne želi da ide u arenu za koridu“.

- Mađari su procenjivali rad vlade kroz prizmu kako su nepolitički akteri zloupotrebljavali pošten rad članova kabineta. Lično, ljut sam što nas ne procenjuju samo na osnovu rezultata, već i na osnovu ponašanja ljudi koji nemaju politički mandat - zaključio je ministar.

(Indeks.hr)

