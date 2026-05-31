VAŽNA VEST O NOVOJ JEDNOKRATNOJ PODRŠCI ZA GRAĐANE: Evo ko sve ima pravo na novac
NACIONALNA služba za zapošljavanje (NSZ) i Grad Subotica raspisali su Javni poziv nezaposlenim licima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2026. godini, navodi se u zvaničnom saopštenju NSZ.
Za pokretanje sopstvenog biznisa moguće je ostvariti bespovratna sredstva u iznosu od 380.000 dinara, odnosno 420.000 dinara za osobe sa invaliditetom.
Subvencija je namenjena nezaposlenim licima koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Subotica i koja imaju završenu obuku za razvoj preduzetništva.
Novčana sredstva se dodeljuju jednokratno.
Korisnik subvencije u obavezi je da registrovanu delatnost obavlja na teritoriji Grada Subotice i da po tom osnovu izmiruje poreze i doprinose za obavezno socijalno osiguranje najmanje 12 meseci od dana početka obavljanja delatnosti.
Ko može da konkuriše?
Pravo na subvenciju može da ostvari nezaposleno lice koje:
- u trenutku podnošenja zahteva ima status nezaposlenog i nalazi se na evidenciji NSZ Filijale Subotica;
- završilo je obuku za razvoj preduzetništva u organizaciji NSZ ili druge odgovarajuće organizacije do dana podnošenja zahteva;
- izmirilo je sve ranije obaveze i dugovanja prema Nacionalnoj službi za zapošljavanje i Gradu Subotici;
- nalazi se u dozvoljenom okviru za dodelu de minimis pomoći u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine.
Subvencija se ne može ostvariti:
- za delatnosti koje nisu predviđene za finansiranje prema spisku koji je sastavni deo Javnog poziva;
- za poslove koje osoba sa invaliditetom ne može da obavlja prema rešenju o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti;
- za osnivanje udruženja;
- ukoliko je lice već koristilo subvenciju za samozapošljavanje koja je delimično ili u celosti finansirana sredstvima Nacionalne službe za zapošljavanje.
Tokom trajanja Javnog poziva moguće je podneti samo jedan zahtev za dodelu subvencije za samozapošljavanje.
Potrebna dokumentacija
Za prijavu je potrebno dostaviti:
- popunjen zahtev sa biznis planom na propisanom obrascu NSZ;
- dokaz o završenoj obuci za razvoj preduzetništva, ukoliko obuka nije završena u organizaciji NSZ.
Osobe sa invaliditetom dužne su da prilože i rešenje o invalidnosti ili proceni radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja, odnosno održanja zaposlenja.
Nacionalna služba za zapošljavanje zadržava pravo da od podnosioca zahteva traži i dodatnu dokumentaciju relevantnu za odlučivanje.
Način podnošenja zahteva
Zahtev sa biznis planom i pratećom dokumentacijom podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe za zapošljavanje – Filijala Subotica, koja vodi evidenciju o nezaposlenom licu.
Prijava se može podneti:
- neposredno;
- putem pošte;
- elektronskim putem.
Obrasci se mogu preuzeti u Filijali Subotica, na sajtu NSZ ili na sajtu Grada Subotice.
Rok za prijavu
Javni poziv otvoren je od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a krajnji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 26. jun 2026. godine.
Dodatne informacije mogu se dobiti u Filijali Subotica putem telefona 024/644-626, kao i na internet stranicama NSZ i Grada Subotice.
