OD DANAS PROMENE U PUTOVANJIMA U EU: Počinje puna primena EES sistema - šta sve putnici treba da znaju

OD danas, na Veliki petak, 10. aprila, ključna promena za ulazak naših državljana u Evropsku uniju stupa na snagu.

Foto: Justin TALLIS / AFP / Profimedia

Nakon pola godine od uvođenja, EES prelazi na režim rada bez prekida. To znači da će sistem od tog trenutka funkcionisati 24 sata dnevno, sedam dana u nedelji, bez ikakvih pauza.

Autobus - najjeftiniji, ali i najrizičniji izbor

Putovanje autobusom tradicionalno je među najpopularnijim opcijama, ali je upravo ono postalo najproblematičnije sa uvođenjem EES sistema, zbog ogromnih gužvi na granicama.

Razlog je jednostavan - veliki broj putnika u jednom vozilu znači i duže zadržavanje na granici. Svaki putnik mora pojedinačno da prođe kroz novu proceduru evidentiranja, što značajno usporava protok.

To se pokazalo i u praksi, jer su mnogi građani bili osuđeni na višesatna čekanja, nekada i po 15 sati, posebno na najfrekventnijim prelazima ka Mađarskoj i Hrvatskoj, gde su gužve i ranije bile ogromne.

Mnogi su zimus kretali i na jednodnevne ili dvodnevne izlete, a po pola putovanja proveli su na granici. Zbog toga stručnjaci upozoravaju da bi autobus mogao biti najgora opcija za putovanje, sve dok se ne nađe neko konstruktivno rešenje.

Avion - najbrži, ali ste osuđeni na višesatna čekanja

Avionski saobraćaj važi za najbrži način putovanja, ali ni on nije ostao imun na promene. Aerodromi širom Evrope već su bili pod dodatnim pritiskom zbog uvođenja EES-a, a pojedine zemlje su upozorile na moguće zastoje u kontroli putnika.

U pojedinim slučajevima već su zabeležena kašnjenja letova, pa čak i otkazivanja, jer se očekuje dodatno vreme za obradu svakog putnika na pasoškoj kontroli.

Iako će avion i dalje biti najbrža opcija, putnici bi trebalo da računaju na duža zadržavanja na aerodromima i da dođu znatno ranije nego inače, kako je BBC pisao, najmanje 4 sata pre.

Automobil - fleksibilnost uz potencijalne gužve

Putovanje automobilom daje najveću slobodu, ali i ono nosi određene izazove. Ako u vozilu putuje više osoba, svaka mora pojedinačno da prođe kroz EES kontrolu, što može produžiti čekanje na granici.

Takođe, treba napomenuti i da, bez obzira na to kojim prevozom putujete, vas čeka prolazaka u EES sistem u oba pravca. Ako se prvi put prolazite registracija, a svaki naredni verifikacija.

Ipak, velika prednost ove opcije je fleksibilnost - vozači mogu birati manje opterećene granične prelaze i alternativne rute, čime se u pojedinim situacijama može izbeći višesatno zadržavanje. To se moglo videti i u praksi, jer su upravo neki građani mnogo lakše i brže prelazili granice automobilom, nego autobusom ili čak avionom.

Zbog toga automobil ostaje jedna od praktičnijih opcija, ali uz dobru pripremu i informisanje o stanju na prelazima.

Voz - najmanje stresa, ali uz ograničenja

Putovanje vozom moglo bi da bude jedno od najorganizovanijih kada je reč o novim pravilima ulaska u EU, ali su nam tu mogućnosti sužene, jer nema mnogo destinacija van Srbije gde možete direktno da idete.

Što se tiče stranih zemalja, trenutno vozom možete samo do Crne Gore (a tamo ne važi EES i možete da uđete sa ličnom kartom, dakle, ni pasoš vam nije potreban), a uskoro, od kraja marta, prema aktuelnim najavama, moći ćemo i do Mađarske, odnosno do Budimpešte.

(Blic)