NOVA AKCIJA SAOBRAĆAJACA SRBIJE: Predložite lokacije za kontrolu brzine

Pripadnici Uprave saobraćajne policije MUP Srbije sprovešće od 13. do 19. aprila ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) akciju, usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine.

Foto: N. Skenderija, Profimedia

Najudarniji dan biće 15.april, kada će u akciji „Speed Marathon“, brzina biti merena neprekidno u trajanju od 24 časa.

U cilju efikasnijeg sprovođenja ove akcije i povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima, pozivamo građane da, do nedelje 12. aprila, dostave na imejl adresu usp@mup.gov.rs, predloge deonice puteva na kojima će pripadnici saobraćajne policije vršiti kontrolu brzine tokom „Speed Marathon“-a.

Predlozi treba da sadrže preciznu lokaciju, odnosno putni pravac i mogu se odnositi kako na puteve u naselju, tako i van naselja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, jer je nepropisna i neprilagođena brzina najčešći uticajni faktor najtežih saobraćajnih nezgoda.