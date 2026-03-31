NOVA AKCIJA SAOBRAĆAJACA SRBIJE: Predložite lokacije za kontrolu brzine
Pripadnici Uprave saobraćajne policije MUP Srbije sprovešće od 13. do 19. aprila ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija) akciju, usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja prekoračenja brzine.
Najudarniji dan biće 15.april, kada će u akciji „Speed Marathon“, brzina biti merena neprekidno u trajanju od 24 časa.
U cilju efikasnijeg sprovođenja ove akcije i povećanja bezbednosti saobraćaja na putevima, pozivamo građane da, do nedelje 12. aprila, dostave na imejl adresu usp@mup.gov.rs, predloge deonice puteva na kojima će pripadnici saobraćajne policije vršiti kontrolu brzine tokom „Speed Marathon“-a.
Predlozi treba da sadrže preciznu lokaciju, odnosno putni pravac i mogu se odnositi kako na puteve u naselju, tako i van naselja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova još jednom apeluje na vozače da poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu, jer je nepropisna i neprilagođena brzina najčešći uticajni faktor najtežih saobraćajnih nezgoda.
