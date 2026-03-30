OVE PORODICE ĆE DOBIJATI 5.700 DINARA: Zvanično objavljena odluka, stupa na snagu 1. aprila
KAO što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio 20. marta, cenzus za dečiji dodatak je povećan na 18.000 dinara.
Kako je zvanično objavljeno, cenzus za ostvarivanje prava na dečji dodatak u Srbiji iznosiće od 1. aprila 18.000 dinara, umesto 13.247 dinara, a za jednoroditeljske porodice cenzus je uvećan za 30 odsto i iznosi 23.400 dinara.
Za staratelje i roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije obrazovane u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, a koje ne koristi usluge smeštaja, cenzus je uvećan za 20 odsto i iznosi 21.600 dinara.
Kako je objavljeno u Službenom glasniku, dečiji dodatak za porodice koje su ostvarile to pravo, odnosno one čiji ukupan mesečni prihod ostvaren u tri meseca koji predhode mesecu u kome je podnet zahtev po članu porodice ne prelazi 18.000 dinara, iznosi i 4.415,83 dinara.
Za jednoroditeljske porodice dečiji dodatak je uvećan za 30 odsto i iznosi 5.740,56 dinara.
Dečiji dodatak za roditelje deteta sa smetnjama u razvoju i deteta sa invaliditetom za koje postoji mišljenje interresorne komisije koja je obrazovana u skladu sa propisima iz oblasti prosvete, kao i za dete koje ostvaruje dodatak za pomoć i negu drugog lica ili uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica, a koje ne koristi usluge smeštaja veći je za 50 odsto i iznosi 6.623,76 dinara.
Za dete koje ispunjava uslove za uvećanje po više osnova, a najviše do 80 odsto, dečiji dodatak iznosi 7.948,49 dinara.
Navedeno je i da se iznosi dečijeg dodatka usklađuju 1. januara i 1. jula, na osnovu podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike, sa kretanjem indeksa potrošačkih cena na teritoriji Srbije u prethodnih šest meseci, a njihove nominalne iznose utvrđuje rešenjem ministar nadležan za finansijsku podršku porodici sa decom.
Uredbu o nominalnim iznosima i načinu usklađivanja cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak i visini i načinu usklađivanja iznosa dečijeg dodatka usvojila je Vlada Srbije 26. marta.
Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević izjavila je ranije da je u januaru ove godine dečji dodatak koristilo 81.447 korisnika, odnosno 162.251 dete, dok je u februaru to pravo ostvarilo 80.173 korisnika za 159.674 dece.
(Tanjug)
Preporučujemo
Komentari (0)