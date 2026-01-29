PROLEĆE VREME KAD MU VRME NIJE, EVO DOKLE ĆE TRAJATI: Vremenska prognoza za četvrtak, 29. januar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Jutro samo na severu Vojvodine oblačno sa slabom kišom, tokom dana malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima, a samo na krajnjem jugu zemlje posle podne i uveče, tokom noći i na jugozapadu, oblačno sa slabom kišom.
Vetar u skretanju na slab do umeren severozapadni, a samo još tokom jutra na jugu Banata i u donjem Podunavlju umeren i jak južni i jugoistočni.
Najniža temperatura od 1 do 7, a najviša dnevna od 11 do 16 stepeni, na istoku zemlje oko 8 stepeni.
VREME U BEOGRADU
Malo i umereno oblačno sa dužim sunčanim periodima.
Ujutro slab i umeren južni i jugoistočni vetar koji će tokom prepodneva biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura oko 7 stepeni, najviša dnevna oko 14 stepeni.
Tokom noći se očekuje povećanje oblačnosti.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 5. februara, biće hladnije, s najvišom dnevnom temperaturom u većini mesta od 3 do 7 stepeni, a od ponedeljka se očekuju i slabi jutarnji mrazevi.
Tokom dana biće umereno i potpuno oblačno, mestimično s kišom, u planinskim predelima sa snegom koji se u nedelju i ponedeljak očekuje i u nižim predelima južne, a posebno istočne Srbije uz osetno hladnije vreme.
Jugoistočni vetar će od nedelje biti u pojačanju, pa se početkom sledeće sedmice na jugu Banata ponovo očekuju olujni udare košave.
(sputnikportal.rs)
