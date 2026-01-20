METEO ALARM U SRBIJI SNEG, LED I OLUJNA KOŠAVA Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za utorak, 20. januar
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutro u većem delu zemlje vedro uz umeren i jak mraz, a magla i niska oblačnost pretežno se očekuju na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji, gde će se lokalno zadržati i duže u toku prepodneva.
U toku dana sunčano, ali hladno.
Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, jugoistočni.
Najniža temperatura od -13 do -5 stepeni, a najviša od -2 do 6.
U toku noći ka sredi sa juga će uslediti umereno naoblačenje, koje će tek ponegde (kao veoma retku pojavu) usloviti provejavanje slabog snega.
VREME U BEOGRADU
U glavnom gradu sunčano vreme.
Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni.
Najniža temperatura od -7 do -5 stepeni, a najviša oko 3.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Idućih sedam dana očekuje se postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva uz porast dnevne temperature.
Padavine će biti slabe, sporadične i lokalne, na granici kiše i snega, ali se u oblasti padavina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, savetuje oprez zbog poledice.
U Pomoravlju i Podunavlju duvaće povremena umerena do jaka košava.
Vetar će krajem perioda (26. januara) biti u skretanju na zapadni i severozapadni.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
TEPERATURA PADA NA -13: RHMZ posao hitno upozorenje
19. 01. 2026. u 18:48
NAJNOVIJE UPOZORENjE RHMZ: Kiša i košava olujne jačine
16. 01. 2026. u 16:41
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)