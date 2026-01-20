Društvo

METEO ALARM U SRBIJI SNEG, LED I OLUJNA KOŠAVA Evo dokle će da traje: Vremenska prognoza za utorak, 20. januar

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

20. 01. 2026. u 00:00

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto Tanjug

VREME U SRBIJI

Ujutro u većem delu zemlje vedro uz umeren i jak mraz, a magla i niska oblačnost pretežno se očekuju na severu Vojvodine i u istočnoj Srbiji, gde će se lokalno zadržati i duže u toku prepodneva.

U toku dana sunčano, ali hladno.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama povremeno jak, jugoistočni.

Najniža temperatura od -13 do -5 stepeni, a najviša od -2 do 6.

U toku noći ka sredi sa juga će uslediti umereno naoblačenje, koje će tek ponegde (kao veoma retku pojavu) usloviti provejavanje slabog snega.

VREME U BEOGRADU

U glavnom gradu sunčano vreme.

Vetar umeren, povremeno i jak, jugoistočni.

Najniža temperatura od -7 do -5 stepeni, a najviša oko 3.

Foto printskrin RHMZ

PROGNOZA ZA NAREDNE DANE

Idućih sedam dana očekuje se postepeno slabljenje jutarnjih mrazeva uz porast dnevne temperature.

Padavine će biti slabe, sporadične i lokalne, na granici kiše i snega, ali se u oblasti padavina, naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima, savetuje oprez zbog poledice.

U Pomoravlju i Podunavlju duvaće povremena umerena do jaka košava.

Vetar će krajem perioda (26. januara) biti u skretanju na zapadni i severozapadni.

