UKAZAO SE KRST NA NEBU! Čudo tokom plivanja za Časni krst u Francuskoj (FOTO/VIDEO)

NA plivanju za Časni krst koje je danas tradicionalno organizovano na Jezeru Žonkoa, pedesetak kilometara severno od Pariza, na nebu se ukazao krst.

- Blagosloveni smo. Bog nam se javio. Prizor je bio veličanstven – poručio je za "Novosti" protojerej stavrofor Željko Simonović, starešina crkve "Sveta Petka" iz Bondija na pariskoj periferiji, jedan od organizatora plivanja uz Aleksandra Vasiljevića, Nenada Antića, Bojana Pavlovića i udruženja "Deca Jasenovca".

Pred oko hiljadu ljudi, u prisustvu dece iz srpske škole, članova moto-kluba "Knez Lazar", protojereja stavrofora Slaviše Janjića iz pariske crkve "Sveti Sava" i oca Slavka iz crkve "Sveti Vasilije Ostroški" iz Pjerfita, za krst je plivalo pedesetak učesnika, među kojima je najmlađi bio jedanaestogodišnji Dimitrije Dačić. Plivala je i Dunja Dražić (38), majka četvoro dece.

Prvi do krsta je stigao je Mladen Janković (26) profesor tehničkog crtanja.

