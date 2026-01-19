Društvo

UKAZAO SE KRST NA NEBU! Čudo tokom plivanja za Časni krst u Francuskoj (FOTO/VIDEO)

NA plivanju za Časni krst koje je danas tradicionalno organizovano na Jezeru Žonkoa, pedesetak kilometara severno od Pariza, na nebu se ukazao krst.

УКАЗАО СЕ КРСТ НА НЕБУ! Чудо током пливања за Часни крст у Француској (ФОТО/ВИДЕО)

Foto. privatna arhiva

- Blagosloveni smo. Bog nam se javio. Prizor je bio veličanstven – poručio je za "Novosti" protojerej stavrofor Željko Simonović, starešina crkve "Sveta Petka" iz Bondija na pariskoj periferiji, jedan od organizatora plivanja uz Aleksandra Vasiljevića, Nenada Antića, Bojana Pavlovića i udruženja "Deca Jasenovca".

Pred oko hiljadu ljudi, u prisustvu dece iz srpske škole, članova moto-kluba "Knez Lazar", protojereja stavrofora Slaviše Janjića iz pariske crkve "Sveti Sava" i oca Slavka iz crkve "Sveti Vasilije Ostroški" iz Pjerfita, za krst je plivalo pedesetak učesnika, među kojima je najmlađi bio jedanaestogodišnji Dimitrije Dačić. Plivala je i Dunja Dražić (38), majka četvoro dece.

Prvi do krsta je stigao je Mladen Janković (26) profesor tehničkog crtanja. 

Foto. privatna arhiva

Bogojavljenje na Drini kod Ljubovije: Aleksandar Jovanović prvi doplivao do Časnog krsta

