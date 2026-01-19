UKAZAO SE KRST NA NEBU! Čudo tokom plivanja za Časni krst u Francuskoj (FOTO/VIDEO)
NA plivanju za Časni krst koje je danas tradicionalno organizovano na Jezeru Žonkoa, pedesetak kilometara severno od Pariza, na nebu se ukazao krst.
- Blagosloveni smo. Bog nam se javio. Prizor je bio veličanstven – poručio je za "Novosti" protojerej stavrofor Željko Simonović, starešina crkve "Sveta Petka" iz Bondija na pariskoj periferiji, jedan od organizatora plivanja uz Aleksandra Vasiljevića, Nenada Antića, Bojana Pavlovića i udruženja "Deca Jasenovca".
Pred oko hiljadu ljudi, u prisustvu dece iz srpske škole, članova moto-kluba "Knez Lazar", protojereja stavrofora Slaviše Janjića iz pariske crkve "Sveti Sava" i oca Slavka iz crkve "Sveti Vasilije Ostroški" iz Pjerfita, za krst je plivalo pedesetak učesnika, među kojima je najmlađi bio jedanaestogodišnji Dimitrije Dačić. Plivala je i Dunja Dražić (38), majka četvoro dece.
Prvi do krsta je stigao je Mladen Janković (26) profesor tehničkog crtanja.
BONUS VIDEO:
Bogojavljenje na Drini kod Ljubovije: Aleksandar Jovanović prvi doplivao do Časnog krsta
Preporučujemo
ČIN VERE I ZAJEDNIŠTVA: I u Kraljevu održano Bogojavljensko plivanje za krst časni (FOTO)
19. 01. 2026. u 15:54
SUTRA SLAVIMO BOGOJAVLjENjE: Jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika
18. 01. 2026. u 16:05
SUTRA JE BOGOJAVLjENjE: Evo zašto će ujutru najhrabriji plivati za časni krst
18. 01. 2026. u 13:37
"SRPSKA SE TRUBA S KOSOVA ČUJE" ZA POBEDNIKA MATEJU: Oboren rekord na Gazivodama - Stotine mladića i devojaka plivalo za Časni krst (VIDEO)
PLIVANjE za Časni krst održano je tradicionalno na jezeru Gazivode. Ovogodišnji pobednik je Mateja Kasalović.
19. 01. 2026. u 13:55
KALINKA JE IMALA 14 GODINA KAD JE BRUTALNO UBIJENA: Otac 30 godina istraživao zločin, svi ga smatrali ludim - prava istina je šokirala svet!
ANDRE Bamberski je penzioner, a tri decenije života je posvetio razotkrivanju smrti svoje ćerke.
19. 01. 2026. u 13:58
Šta znači kad je na Krstovdan VEDRO I VETROVITO
KRSTOVDAN, koji se obeležava 18. januara, jedan je od onih praznika u srpskoj tradiciji koji tiho, ali snažno povezuje veru, prirodu i čoveka. Iako često ostaje u senci Bogojavljenja, Krstovdan u narodnom pamćenju nosi jednaku simboliku, kao dan kada se sudbina godine “zapečati”, a voda, vetar i nebo postaju glasnici onoga što dolazi.
18. 01. 2026. u 11:39
Komentari (0)