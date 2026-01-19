PRAZNIČNA ČAROLIJA ZA „DECU U SRCU“: Paketići Fondacije Mozzart stigli u Aranđelovac

U SARADNjI sa humanitarnom organizacijom „Kolevka” i Udruženjem „Omladina Aranđelovac”, darovi stigli u grad pod Bukuljom.

Foto: Touch N Touch produkcija

Praznici se završavaju, ali humanitarna misija u 2026. tek počinje. Fondacija Mozzart je uoči Nove godine i Božića obradovala na stotine mališana širom Srbije sa paketićima, a još jedna akcija je organizovana za Srpsku Novu godinu. U saradnji sa humanitarnom organizacijom „Kolevka” i Udruženjem „Omladina Aranđelovac”, slatki darovi stigli su u grad pod Bukuljom, na adresu Udruženja „Deca u srcu”, kao i brojnim ugroženim porodicama iz ovog kraja.

Humanitarni karavan krenuo je iz Teatra humanosti na Dorćolu, u kome je krajem decembra održana predstava „Dve jelke”, za mališane iz Udruženja „Dečje srce”, zatim „Kreativnog edukativnog centra KEC” (za mentalno nedovoljno razvijene osobe), kao i za decu bez roditeljskog staranja, uz podršku Centra za unapređenje društva.

Više od 500 novogodišnjih paketića Fondacije Mozzart potom je nastavilo svoj put ka deci širom Srbije: mališanima iz Fonda za nauku Republike Srbije, učenicima sa smetnjama u razvoju iz OŠ „Miloje Pavlović“ u Beogradu, članovima udruženja „Mašta može svešta“ iz Aleksinca, udruženja Zagrljaj Valjevo, kao i deci iz Međuopštinskog udruženja distrofičara Smederevo…

Pogled srcem na kraju je stigao i do Udruženja „Deca u srcu”, zahvaljujući velikom broju volontera dve organizacije.

„Ovo je sada već tradicionalni projekat - volonterski karavan koji realizujemo u saradnji sa Udruženjem „Omladina Aranđelovac“ i naravno uz ogromnu pomoć Fondacije Mozzart s kojom smo nedavno ostvarili jednu kvalitetnu i plodonosnu saradnju. Verujem da ćemo u budućnosti realizovati mnoge projekte i obići veliki broj socijalno ugroženih porodica. Nadam se da ćemo im pomoći na različite načine“, poručio je Milutin Ružić, iz humanitarne organizacije „Kolevka“, koja od 2019. okuplja mlade širom Srbije i realizuje brojne projekte za podršku socijalno ugroženim porodicama koje žive u ruralnim područjima.

Za šest godina pomogli su ukupno 3.500 domaćinstva širom Srbije, a posle Kuršumlije, Pirota, Tutina, Priboja, Knjaževca, Stare Planine, Leskovca, mladalaški entuzijazam i pozitivnu energiju širili su u „kolaboraciji“ sa kolegama iz Aranđelovca.

U srcu grada nalazi se Udruženje „Deca u srcu”, koje se od 2001. bavi podrškom deci sa smetnjama u razvoju.

„Imamo 57 korisnika različitih udrasta i dijagnoza. Organizujemo brojne zajedničke radionice i humanitarne bazare koji za cilj imaju osamostaljivanje mališana. Na njima su uvek dobrodošla i deca opšte populacije, zbog socijalizacije i inkluzije. U ovim kriznim vremenima, imamo podršku dobrih saradnika, ljudi koji prepoznaju dobar rad udruženja. Svaki vid pažnje nam mnogo znači, pogotovo kada nas neko poseti i pruži deci zagrljaje i osmehe. To su iskrena prijateljstva i želja da nam pruže pomoć. Verujemo da će se dobra saradnja nastaviti i u narednom periodu”, istakla je Snežana Žarković Dražić, predsednica ovog udruženja.