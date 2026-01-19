HILJADE DECE DOBILO ŠANSU ZA ŽIVOT: Evo koliko država izdvaja za lečenje bolesnih mališana - brojke sve govore

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, zajedno sa najvišim državnim rukovodstvom, učinio je za lečenje dece u Srbiji više nego što su sve prethodne blokaderske vlasti pre 2012. godine mogle čak i da zamisle.

Foto: Novosti/ilustracija

Blokaderi danas tvrde da država ne brine o deci i da se ona leče SMS porukama.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da su brojke o lečenju bolesne dece u inostranstvu o trošku države, kao i kada su u pitanju druge stvari u zdravstvu, sada udesetostručene, a negde i ustostručene u odnosu na ono što smo imali za vreme bivše vlasti.

- Iako imamo sve najsavremenije uređaje i najbolje moguće uslove i ovde u našoj zemlji, što se tiče lečenja retkih bolesti, što se tiče uvođenja inovativnih lekova, što se tiče novih mašina u upotrebi, dakle, novih aparata, nove opreme. Po svemu to su udesetostručeni, u nečemu čak i ustostručeni više nego što je bilo u vreme blokaderskih političkih stranaka. Dakle, to su činjenice - istakao je Vučić.

Kada se pogledaju brojke, one govore više od bilo koje reči.

Brojke i grafikoni jasno pokazuju kolika je razlika između onoga što je država izdvajala za najteže bolesne mališane nekada i onoga što se izdvaja danas.

Izdvajanja za retke bolesti

Na prvom grafikonu vidi se koliko je država u milionima dinara izdvajala za lečenje retkih bolesti, i to kako kod dece, tako i kod odraslih, do 2012. godine, a koliko se taj iznos promenio u 2026.

Dok je pre 13 godina ta brojka bila 130 miliona, u 2026. je dostigla neverovatnih 10 milijardi i 200 miliona dinara. U pitanju je rast od čak 90 puta.

Kada su u pitanju retke bolesti, i kod dece i kod odraslih, pre 2012. godine lečeno je, verovali ili ne, 0 pacijenata i to danas niko od blokadera ne spominje. U 2012. je ta brojka porasla na 8, a danas iznosi 930. Osim toga, postoji tendencija njenog daljeg rasta.

Inovativni lekovi

Kada su u pitanju izdvajanja za inovativne lekove, statistika je, takođe, neumoljiva. Od 2007. do 2012. godine je izdvojeno 19,2 milijarde dinara, dok je u periodu od 2013. do 2025. iznos dostigao cifru od čak 218,7 milijardi dinara.

Lečenje dece u inostranstvu

A koliko je predsednik Srbije uradio za lečenje dece u inostranstvu, najbolje pokazuje naredni grafikon. Od 2013. do 2025. godine 5.873 deteta, naspram 440 dece u periodu od 2008. do 2012. Rast veći od 13 puta.

Poslednji grafikon detaljno prikazuje kako se kroz godine menjao broj dece koja su na lečenju od retkih bolesti. Dok pre 2012. godine država nije bila uključena u lečenje nijednog deteta, taj broj je u 2025. godini dostigao 296.