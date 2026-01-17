OGLASIO SE PROFESOR PETROV: "Odluka Ustavnog suda je konačna i obavezujuća za Visoki savet tužilaštva (VST)"

PROFESOR Pravnog fakulteta u Beogradu Vladan Petrov istakao je u izjavi za Tanjug da je svaka odluka Ustavnog suda opšteobavezujuća i da svi moraju da je poštuju, što važi i za Visoki savet tužilaštva (VST) i odluku koja je doneta povodom rešenja Saveta kojima su odbijeni prigovori izjavljeni u vezi sa tužilačkim izborima za nove članove VST.

Foto P. Milošević

Komentarisanje odluke Ustavnog suda od strane VST koji je stranka u postupku, Petrov je ocenio kao "svojevrsni državno-pravni udar".

Petrov, koji je jedan od sudija Ustavnog suda, prezicirao je da je taj sud u svojoj odluci utvrdio da su rešenja o prigovorima koje je doneo VST ništavna usled brojnih zakonskih manjkavosti, te da je u skladu sa Zakonom o Visokom savetu tužilaštva naložio da u roku od osam dana VST poništi izbore na četiri biračka mesta i ponovo organizuje izbore na tim mestima.

Pojasnio je da VST ima pravnu obavezu koju ne može da izbegne, jer je reč o konačnoj i pravosnažnoj odluci protiv koje ne može da se podnese pravni lek.

Osvrćući se na saopštenje VST koje je usledilo nakon odluke Ustavnog suda, u kojem se ta odluka komentariše, profesor je ocenio da saopštenje najverovatnije nije delo tog kolegijalnog organa već samo jednog čoveka, predsednika VST Branka Stamenkovića.

- Takvo saopštenje, najblaže rečeno, mogao bih nazvati svojevrsnim državno-pravnim udarom - rekao je Petrov i dodao da je nedopustivo da se prvostepeni organ u ovom postupku, odnosno, njegov predsedavajući oglašava saopštenjem i komentariše odluke Ustavnog suda.

Petrov je podvukao da Stamenković na to nema pravo, već da bi trebalo da postupa u skladu sa onim što je navedeno u odluci, a to je - poništenje i ponavljanje izbora za izborne članove VST u roku od osam dana, koji rok je propisan Zakonom o Visokom savetu tužilaštva.

- Apsolutno je neprihvatljivo da se putem saopštenja sprovodi svojevrsna kritika, potpuno neosnovano i bez ustavnih i zakonskih ovlašćenja koja se upućuju Ustavnom sudu, koji je najviši organ i koji donosi konačnu odluku - naveo je profesor.

Na pitanje da li Stamenković takvim saopštenjem zloupotrebljava položaj, Petrov je rekao da nije na njemu kao pojedincu da daje kvalifikacije o postupanju Stamenkovića.

Naglasio je da je u odluci Ustavnog suda navedeno da su rešenja o prigovorima uloženim na izbore ništavna, odnosno da ih VST praktično nije ni doneo jer nije bilo kvoruma za odlučivanje i nije usvojen dnevni red, pa ta rešenja nisu ni mogla da proizvode pravno dejstvo.

- Apsolutno je činjenično utemeljeno tvrditi da su predsednik VST i oni članovi koji su učestvovali u toj elektronskoj sednici prekoračili svoja ovlašćenja i možemo reći da je tu u pitanju svojevrsna zloupotreba i uzurpacija javnih ovlašćenja. Da li je saopštenjem predsednik VST učinio nešto što je zloupotreba položaja u krivičnom-pravnom smislu, nije na meni da kvalifikujem - ocenio je Petrov.

On je istakao da je više nego jasno da Stamenković nije spreman da sluša ono što mu je pravnim putem naložio Ustavni sud, jer kroz saopštenja nastavlja da radi isto ono što je radio i u prethodnom periodu, a zbog čega su ta rešenja i poništena.

Do ponavljanja izbora na određenim mestima, prema rečima Petrova, dolazi jer VST, umesto da je doneo odluku u zakonitoj proceduri, doneo je odluku koja predstavlja svojevrsni "akt samovlašća".

Decidan je i da rešenja o prigovorima nisu doneta na pravno valjan način u roku od 48 sati.

- Izražavam uverenje da će se prestati sa ovakvim ozbiljnim propustima koji predstavljaju svojevrsno pravno nasilje i još jednom molim sve najviše državne institucije da vode računa o ustavnoj ulozi Ustavnog suda, čije odluke obavezuju i sve druge najviše državne organe. Apsolutno je nedopustivo komentarisati ih na način kako je to učinjeno u saopštenju navodno VST, a u stvari jednog čoveka, predsednika VST - rekao je Petrov.

Ponovio je da nije na njemu da govori da li će to imati za posledicu i neke druge korake u krivično-pravnom smislu za odgovornost predsednika VST i dodao da kao pravnik smatra da ima ozbiljnih osnova da se u tom pravcu dalje postupa.

- Zamislite da je predsednik Ustavnog suda učinio nešto poput predsednika VST. Zamislite da je sam ili sa jednim brojem sudija doneo odluku i proglasio je pravno-validnom, obavezao druge organe da postupaju po njoj i da je posle toga izdao saopštenje da kritikuje neke druge državne organe i sam VST, ali da je to učinio nekonsultujući se sa ostalim članovima kolegijalnog organa. Više je nego jasno da je ovako postupanje dovelo do nečega što je apsolutni pravni nonsens - ocenio je Petrov.

On je zaključio da je jedan kolegijalni organ pretvoren u individualni, a da se organ najvišeg ranga - VST, koji bi trebalo da štiti izborna prava u izbornom postupku, pretvorio u njihovog flagrantnog prekršioca.

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

IZNENAĐENjE Delije sa Kosova i Metohije čestitale pravoslavnu novu godinu