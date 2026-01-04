SNEG I DO POLA METRA, SRBIJA U KANDŽAMA ZIME: Reagovali RHMZ i MUP, ovde zbog mraza do -25 stepeni
SNEG i kiša narednih dana okovaće Srbiju. Sledi nam pravi zimski period kakav odavno nismo videli, a zbog opasnosti od ledene kiše Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i MUP Srbije danas su mnogim građanima uputili hitna SMS upozorenja.
Kako napominje meteorolog amater Marko Čubrilo, od danas je počeo period česte pojave padavina, koje povremeno mogu biti vrlo obilne.
- Sudar vlažnog i toplijeg vazduha iz Mediterana sa hladnijim iz Rusije će nam doneti vrlo oštru granicu tipa padavina tako da nad većim delom severne Šumadije i severozapadu Srbije treba očekivati povremeno vrlo jak sneg i nad ovim predelima bi se do petka formirao veći snežni pokrivač čija bi visina iznosila od 15 cm do 35 cm, a planinama i preko 45 cm - najavio je Čubrilo.
Zbog ledenih zrnaca svako putovanje visoko rizično
U graničnim oblastima vazdušnih masa, a pre svega na istoku Srbije, Vojvodine i Šumadije, kako kaže Čubrilo, sneg će povremeno, posebno sutra tokom dana zbog porasta temperature, po visini prelaziti u ledenu kišu ili ledena zrnca, te će bilo koje putovanje predstavljati visok rizik.
- Južnije od ove granice znatno više kiše, a sneg samo na visokom planinama, dok se pojava snega u nizijama uglavnom očekuje u sredu posle podne i četvrtak kada hladnija vazdušna masa probije do ovih predela. Tamo se očekuju znatno niže akumulacije snega u nizijama od 2 cm do 5 cm, a na planinama od 10 cm do 15 cm - pojasnio je meteorolog.
Iznad oblasti koje će biti u hladnom sektoru serije ciklona , uz severni i severozapadni vetar, maksimalne temperature kretaće se od - 5 do 0 stepeni Celzijusa, najavio je Čubrilo.
- A u mestima koje će biti u toplom sektoru do srede osetno toplije uz maksimalne temperature od 3 do 14 stepeni Celzijusa i južni vetar. Na severu Crne Gore takođe obilan sneg, a na primorju jugo, kiša i grmljavina - dodaje.
Stižu i jaki noćni mrazevi
Oko devetog januara, prema prognozi meteorologa, trebalo bi da padavine prestanu, te da nastupi razvedravanje, ali i da se na kratko pojave vrlo jaki noćni mrazevi.
- Najčešće od -15 do -8 stepeni Celzijusa, a na snegom pokrivenim planinskim kotlinama i oko -25 stepeni Celzijusa - navodi on.
Na kraju Čubrilo je naglasio da bi posle 13. januara moglo da usledi otopljenje, uz dominaciju Atlantika i postepeno otapanje snega u predelima ispod 900 metara nadmorske visine.
- Novo zahlađenje kao mogućnost AIFS model vidi oko 20. januara - zaključio je.
