MUP POSLAO HITNO SMS UPOZORENJE GRAĐANIMA: Sudar kiše, snega i leda, vreme je opasno - Ostanite kod kuće (FOTO)
NAREDNA tri dana donose sudar kiše, vlažnog snega i ledene kiše upozoravaju građane porukama iz MUP-a.
Na osnovu izdatog upozorenja, ledena kiša zahvatila je sledeća područja Republike Srbije:
- Srem
- Beograd
- Južni Banat
- Šumadija
- Pomoravlje
- Istočna Srbija
- Zapadna Srbija
- Delovi jugozapadne Srbije
U navedenim područjima očekuju se izuzetno nepovoljni uslovi za kretanje i odvijanje saobraćaja, usled poledice i klizavih kolovoza.
Preporuka je da građani, bez preke potrebe ne izlaze i da ostanu kod kuće.
Vozačima se savetuje maksimalan oprez i prilagođavanje vožnje uslovima na putu.
Mogući su prekidi u snabdevanju električnom energijom.
- Najintenzivnije padavine očekuju se u centralnom pojasu zemlje (od zapadne i jugozapadne Srbije, preko Beograda, Šumadije, Pomoravlja i Homolja, dalje ka istoku - Timočkoj i Negotinskoj Krajini) i to povremeno sa vlažnim snegom, pa se danas očekuje formiranje odnosno povećanje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 centimetara, lokalno i 30 centimetara. Takođe, u istoj oblasti danas (04.01.2026. godine) u večernjim i noćnim satima, kao i početkom sledeće sedmice (od 05.01. do 07.01.2026. godine) očekuje se lokalna pojava ledene kiše, dok se dalje povećanje snežnog pokrivača očekuje samo na severu i zapadu zemlje - navodi se u upozorenju RHMZ.
Oprezno u saobraćaju, mogući prekidi snabdevanja hranom
Kako navode u najnovijem upozorenju RHMZ, oprez se savetuje svim učesnicima u saobraćaju zbog vlažnog snega, poledice i lokalne pojave ledene kiše. Osim ovih opasnih meteoroloških pojava prete i druge opasnosti zbog snega i ledene kiše.
- Mogući su problemi u saobraćaju i snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, toplotnom i električnom energijom (moguća totalna blokada saobraćaja), moguće velike štete na prenosnim sistemima - dalekovodima, povrede pešaka, oštećenje stabala - štete na šumama, drveću u parkovima i individualnom drveću (lomljenje grana). Usled taloženja i zaleđivanja moguće su štete i na sistemima električne železnice, žičarama, TV tornjevima i drugim antenskim stubovima - upozoravaju iz RHMZ.
Izdato upozorenje za Beograd
RHMZ je izdao upozorenje za područje Beograda na vlažan sneg danas i lokalnu pojavu ledene kiše za period od 5. do 7. januara.
- Danas (04.01.) na području Beograda oblačno i hladno sa vlažnim snegom uz snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm. Početkom sledeće sedmice (od 05. do 07.01.2026. godine) očekuje se i lokalna pojava ledene kiše - piše u upozorenju RHZM.
Izdato i hidrološko upozorenje
Osim upozorenja na sneg i ledenu kišu, RHMZ je izdao i hidrološko upozorenje na Dunavu, na Savi kod Beograda i na Tisi kod Titela vodostaji će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa.
