PAVKOV: Zakonom o upravljanju otpadom unapređuje se životna sredina

Ministarka Pavkov najavila preventivne mere, kontrolu i obavezno planiranje upravljanja otpadom, dok će poslanici sutra glasati o svih 58 tačaka dnevnog reda

Foto: Ministarstvo

Predlog Zakona o upravljanju otpadom jedan je od ključnih akata za unapređenje zaštite životne sredine, javnog zdravlja i održivog razvoja naše države, izjavila je danas ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov u Skupštini Srbije.

Ona je tokom rasprave o amandmanima na ovaj zakonski predlog istakla da je on temelj budućeg sistema koji treba da obezbedi čistiju, zdraviju i moderniju državu za sve građane.

Prema njenim rečima, zakonom se prvi put omogućava uvođenje snažnih mera prevencije nastajanja otpada, posebno otpada od hrane.

„Prevencija je uvek najpovoljnije, najzdravije i najodgovornije rešenje i upravo zato stavljamo fokus na smanjenje količine otpada pre nego što on uopšte nastane. Uspostavlja se i obavezno planiranje upravljanja otpadom kod svih proizvođača otpada, što znači da više neće biti prostora za improvizaciju", istakla je ona.

Dodala je da će svako ko generiše otpad morati unapred da planira, evidentira i kontroliše način njegovog zbrinjavanja.

„Novim propisom jasno uređujemo obaveze sakupljača otpada, čime podižemo profesionalne standarde i odgovornost u sektoru koji je ključan za funkcionisanje čitavog sistema. Posebno je važno to što zakon jasno definiše odgovornost, uključujući i transparentnost preuzimanja otpada od fizičkih lica", rekla je ona.

O ovom zakonu poslanici će se izjašnjavati sutra za kada je određen dan za glasanje o svih 58 tačaka dnvnog reda koje su razmatrali tokom treće sednice redovnog jesenjeg zasedanja.

Sednica je počela 25. novembra, a na dnevnom redu je pored ostalog bio Predlog zakona o budžetu za 2026. godinu sa pratećim finansijskim zakonima.

Poslanici su razmatrali i set zakona iz oblasti energetike, izmene Zakona o Vojsci Srbije, o udžbenicima, zvaničnoj statistici, faktoringu, izmenama Zakona o državnim službenicima, platama državnih službenika i nameštenika, zakonu i nauci i istraživanjima.

Na dnevnom redu je i izbor Povernika za zaštitu ravnopravnosti kao i nekoliko međunarodnih sporazuma i finansijskih ugovora, o čemu će se sutra glasati.