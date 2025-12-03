HVALA VUČIĆU: Penzioneri presrećni zbog povećanja penzija (VIDEO)

POVEĆANjE penzionera od 12,2 odsto koje je obećao i ispunio predsednik Srbije Aleksandar Vučić fantastično je prihvaćeno kod naših najstarijih sugrađana.

Foto: Novosti

- Zadovoljna sam. Siniša Mali je rekao da je već povećana penzija. - istakla je jedna sugrađanka.

Oduševljenje povodom povećanja penzija nisu krili ni ostali građani:

- Normalno da sam zadovoljan, penzioner sam. Ovo je super. - prokomentarisao je još jedan sugrađanin.

A kako su reagovali i ostali naši najstariji građani možete da pogledate u ovom videu: