HVALA VUČIĆU: Penzioneri presrećni zbog povećanja penzija (VIDEO)

В.Н.

03. 12. 2025. u 20:49

POVEĆANjE penzionera od 12,2 odsto koje je obećao i ispunio predsednik Srbije Aleksandar Vučić fantastično je prihvaćeno kod naših najstarijih sugrađana.

ХВАЛА ВУЧИЋУ: Пензионери пресрећни због повећања пензија (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Zadovoljna sam. Siniša Mali je rekao da je već povećana penzija. - istakla je jedna sugrađanka.

Oduševljenje povodom povećanja penzija nisu krili ni ostali građani:

- Normalno da sam zadovoljan, penzioner sam. Ovo je super.  - prokomentarisao je još jedan sugrađanin. 

A kako su reagovali i ostali naši najstariji građani možete da pogledate u ovom videu:

