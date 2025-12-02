ALTA banka na prvoj međunarodnoj konferenciji o inkluziji – društvena odgovornost u praksi

ALTA banka danas je bila deo prve međunarodne konferencije „Inkluzivna Srbija – izazovi i perspektive“, održane na Beogradskom sajmu u organizaciji Centra Inkluzivna Srbija, Konferencija je okupila predstavnike institucija, kompanija i organizacija koje doprinose stvaranju inkluzivnijeg društva, sa posebnim akcentom na decu i mlade.

Foto Dragan Petrović

ALTA banka je obradovala najmlađe učesnike novogodišnjim paketićima, a dolazak deda Mraza doprineo je prazničnoj atmosferi. Osmesi na njihovim licima bili su podsetnik koliko pažnja i briga znače, kao i potvrda da se doprinos inkluziji ostvaruje kroz male gestove koji donose radost i osećaj pripadnosti.

Na panelu „Odgovorne kompanije – odgovorno društvo“, u ime ALTA banke govorila je Dragana Topalović, naglašavajući da inkluzija i društvena odgovornost nisu samo deo strategije, već značajan segment vrednosnog sistema banke i važan element njenog poslovnog pristupa. ALTA banka već godinama realizuje projekte koji promovišu jednakost i zajedništvo, među kojima se izdvaja inicijativa „Za grad koji se voli“. Kroz ovaj projekat banka obnavlja košarkaške terene i stvara prostore gde se deca i mladi okupljaju, druže i bave sportom – bez razlika, svi zajedno.

Foto Dragan Petrović

Pored toga, ALTA banka se uvek odaziva pozivu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine u Zvečanskoj ulici. Do sada je obezbeđena neophodna oprema za svakodnevnu brigu o najmlađima, kao i igračke i novogodišnji paketići, kako bi zaposlenima bio olakšan rad, a deci pruženi trenuci radosti.

U lokalnim zajednicama ALTA banka organizuje donacije, kreativne radionice i sportske aktivnosti, pokazujući da je društvena odgovornost važan deo njenog identiteta i svakodnevnog poslovanja.

Foto Dragan Petrović

„Vrednosti koje negujemo su poverenje, podrška i odgovornost, jer zajedništvo i jednakost su temelji budućnosti. Želja nam je da svaka odluka koju donosimo ima svrhu i dugoročan uticaj na ljude i zajednicu“, naglasila je Topalović.

Foto Dragan Petrović

ALTA banka je dobitnik priznanja „Đorđe Vajfert“ za društvenu odgovornost. Na današnjoj konferenciji, Centar Inkluzivna Srbija dodelio je ALTA banci plaketu za neizmernu podršku i veliki doprinos razvijanju inkluzije u našoj zemlji, čime je još jednom potvrđena uloga banke kao pouzdanog partnera zajednice. Ova nagrada potvrđuje njenu doslednu posvećenost inicijativama koje doprinose kvalitetu života u zajednici i podstiču pozitivne promene.

Foto Dragan Petrović

Događaj je potvrdio da inkluzija predstavlja zajedničku odgovornost institucija, kompanija i zajednice i da je ona zajednički cilj svih aktera, kao i ključna vrednost koja povezuje ljude i gradi društvo jednakih mogućnosti.