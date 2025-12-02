"BLOKADERI PRIČAJU GLUPOSTI, BEZOBRAZNI SU" Penzioneri o lažima da neće biti povećanja penzija (VIDEO)

Društvo

02. 12. 2025. u 18:50

PRILIKOM današnjeg obraćanja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je još jednom čestitao penzionerima zbog povećanja penzija, a podsetio je i na to da su blokaderi pred lokalne izbore koji su u nedelju održani u Mionici, Negotinu i Sečnju lagali da povećanja neće biti.

БЛОКАДЕРИ ПРИЧАЈУ ГЛУПОСТИ, БЕЗОБРАЗНИ СУ Пензионери о лажима да неће бити повећања пензија (ВИДЕО)

Foto: Printscreen/Novosti

Od juče su penzije u Srbiji uvećane za 12,2 odsto čime se ispunjava još jedno obećanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića dato najstarijim sugrađanima.

Pitali smo Beograđane šta misle o lažima koje su blokaderi izneli da neće biti povećanja penzija.

- Šta da kažem, oni su bezobrazni. Jednostavno su bezobrazni. Rade ono što ne treba. Samo da bi naudili običnom narodu, a najviše Vučiću i vladi. Ne treba njih ni slušati. Što kaže Vučić, neka oni rade šta oni hoće, a mi ćemo šta mi hoćemo - kazao je jedan od penzionera.

Jedna starija Beograđanka, istakla je da je predsednik Vučić veoma popularan i voljen u Nemačkoj.

- Pa, oni lažu celo vreme. Ovo što rade nije u redu. Ovo je njihova zemlja, čovek može da navija i za ovog i za onog, ali što kaže moj sin, živi 40 godina u Nemačkoj, ako malo razmislite nikada niste imali boljeg predsednika nego sada. U Nemačkoj ga vole.

I ostali, koje smo pitali, kazali su da se ne slažu sa blokaderima i da sa njima imaju problem.

- To su gluposti. Lupetaju, počeli su da pričaju gluposti. 

- Ja baš imam problem sa tim blokaderima - kazao je jedan gospodin.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je penzionerima na velikom povećanju od 12,2 posto.

- Pošto su blokaderi obmanjivali narod u danima pred izbore lokalne kako ćemo da prekinemo isplatu penzija, kako nema para. Mi para imamo na računu, skoro četiri milijarde evra imamo na računu. Mnogo bogatije zemlje to nemaju. To vam govorim jer je decembar mesec. Naša kasa je dobro popunjena, penzioneri da ne brinu. Sledeće godine da očekuju i dalje dobra i velika povećanja. Prvo povećanje osetiće malo ranije, pre Božića, da mogu sa svojim porodicama da nadomeste troškove - naveo je Vučić.

