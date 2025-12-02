Društvo

PIO FOND: Uvećana naknada pogrebnih troškova za penzionere

В.Н.

02. 12. 2025. u 10:18

Od 1. decembra su povećane penzije za 12,2 odsto, a u istom procentu su povećana ostala prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i naknade koje isplaćuje Fond PIO.

ПИО ФОНД: Увећана накнада погребних трошкова за пензионере

Foto D. Milovanović

Po tom osnovu je uvećana i naknada pogrebnih troškova na koju ima pravo lice koje je, u slučaju smrti korisnika penzije, snosilo troškove sahrane.

Po osnovu smrti korisnika preminulih od 1. decembra 2025. i tokom 2026. godine, naknada pogrebnih troškova iznosi 85.686,00 dinara za sve kategorije korisnika penzija, dakle, bez obzira da li je preminuli korisnik iz kategorije zaposlenih, samostalnih delatnosti ili poljoprivrednik, kao i nezavisno od vrste penzije koju je koristio (starosni, invalidski ili porodični penzioner). Osnov za isplatu naknade je original računa o plaćenim troškovima sahrane, koje Fondu dostavlja lice koje je snosilo troškove sahrane, a zahtev za pogrebne troškove se podnosi filijali Fonda koja je vršila isplatu penzije preminulom korisniku.

