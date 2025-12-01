Društvo

VAŽNO UPOZORENJE ZA VOZAČE, OGLASILI SE "PUTEVI SRBIJE" Poseban oprez na ovim deonicama

В.Н.

01. 12. 2025. u 21:34

NA severu Vojvodine i na području Bačke, zbog pojave magle vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara, navodi se u saopštenju Javnog preduzeća "Putevi Srbije" (JPPS).

Foto: D. Balšić

I na auto-putu E-763, u zoni tunela Munjino brdo, zbog pojave magle je smanjena vidljivost, kao kod petlje Batočina - petlja Pojate, petlje Trupale - petlja Vladičin Han.

- Savetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka - apeluje JP "Putevi Srbije".

Prema izveštaju Zimske službe održavanja JPPS, najopterećeniji putni pravci I i II prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.

Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja.

(Tanjug)

