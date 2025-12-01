VAŽNO UPOZORENJE ZA VOZAČE, OGLASILI SE "PUTEVI SRBIJE" Poseban oprez na ovim deonicama
NA severu Vojvodine i na području Bačke, zbog pojave magle vidljivost je smanjena na 50 do 100 metara, navodi se u saopštenju Javnog preduzeća "Putevi Srbije" (JPPS).
I na auto-putu E-763, u zoni tunela Munjino brdo, zbog pojave magle je smanjena vidljivost, kao kod petlje Batočina - petlja Pojate, petlje Trupale - petlja Vladičin Han.
- Savetujemo učesnicima u saobraćaju maksimalan oprez pri vožnji i da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka - apeluje JP "Putevi Srbije".
Prema izveštaju Zimske službe održavanja JPPS, najopterećeniji putni pravci I i II prioriteta održavanja su prohodni i nema snega.
Na ostalim putnim pravcima III prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na teritoriji Ivanjice, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja.
(Tanjug)
