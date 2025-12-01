Društvo

U PREDEJANU OTVOREN POČASNI KONZULAT: Jačanje veza dva okruga na jugu Srbije i Kazahstana

Игор Митић
Igor Mitić

01. 12. 2025. u 13:24

Predejane je dobilo kancelariju Počasnog konzulata Republike Kazahstan kao sedište počasnog konzula ove države u Srbiji Kristine Stojanović, vlasnice poznatog hotela u ovom mestu, sa konzularnim područjem za Jablanički i Pčinjski okrug.

У ПРЕДЕЈАНУ ОТВОРЕН ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ: Јачање веза два округа на југу Србије и Казахстана

foto: Grad Leskovac

Otvaranju je prisustvovao ambasador Kazahstana u Srbiji Madi Atamkulov koji je istakao da je Srbija važan partner na Balkanu, a da je počasni konzulat zapravo kutak njegove zemlje u jugoistočnoj Srbiji.

Uz zahvalnost Kristini Stojanović, Atamkulov je kazao da je ona poznata i iskusna preduzetnica koja će svojim znanjem i iskustvom doprineti jačanju saradnje Srbije i Kazahstana i podsetio da je nedavno otvorena avio-linija između Beograda i Astane, a da dve države sledeće godine obeležavaju tri decenije od uspostavljanja diplomatskih odnosa.

Pomoćnica ministra spoljnih poslova Vlade Srbije Nataša Rašević je ocenila da se saradnja dve države odvija bez otvorenih pitanja. Ona je ukazala na to da je uloga počasnih konzula u savremenoj diplomatiji značajnija u odnosu na ranije, dok je Kristina Stojanović naglasila svoje uverenje da je ovo odličan podstrek za dalji razvoj juga Srbije.

Ona je nedavno održala niz sastanaka sa poslovnim svetom u Kazahstanu. Sastala se i sa ambasadorom Srbije Vladimirom Jovićem i dogovorila organizovanje izložbi i stručnih seminara za predstavnike poslovnog sektora dveju zemalja.

Posebna pažnja posvećena je trgovinsko-ekonomskoj saradnji Kazahstana i Srbije odnosno jačanju direktnih kontakata i promociji obostrano korisnih projekata.

