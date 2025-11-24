TOPLO, TOPLIJE, PA UDAR HLADNOG FRONTA: Sneg u gradovima ovog datuma, promena vremena na svaka četiri dana

POSLE snežnih dana i jačeg zahlađenja, Srbija kao da je skinula veo oblaka i temperatura je krenula uzlazno, ali poput slatke obmane toplog vazduha koji će nas kratko izvući iz zime, sledi hladan tuš! Jer, prema najavama meteorologa, zimski scenario se vraća već krajem ove nedelje, i zato se pripremite na oštre promene vremena koje će stizati u ciklusima na oko četiri dana, a uz sledeći udar zime zabeleće se ponovo i gradovi.

Tanjug/AP Photo/Emrah Gurel

Kiša u većem delu zemlje

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) je najavio da se u ponedeljak posle podne i uveče očekuje postepeno naoblačenje sa zapada koje će usloviti slabu kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva.

Prema najnovijoj vremenskoj prognozi, u utorak će biti još toplije, a od srede se očekuje postepeno zahlađenje.

U utorak i sredu, 25. i 26. novembra, umereno do potpuno oblačno, mestimično sa kišom i relativno toplo, a u utorak i vetrovito uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar koji će na jugu Banata imati i olujne udare. Najniža temperatura od 0 na jugoistoku do 9 stepeni na severu zemlje, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni, u Negotinskoj Krajini hladnije, oko 8 stepeni.

- Novo naoblačenje sa kišom koje će uveče zahvatiti zapadne i severne, tokom noći proširiće se i na ostale krajeve naše zemlje uz pad temperature i skretanje vetra na severozapadni pravac – poručuju iz RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

Novi ciklus zahlađenja

Zatim sledi nova promena vremena:

osetno svežije

u četvrtak padavine uglavnom južnije od Save i Dunava

u nižim predelima kiša, susnežica i sneg, a u brdsko-planinskim predelima sneg uz formiranje snežnog pokrivača

od petka u većini krajeva suvo, a padavine će biti slabog inteziteta i lokalnog karaktera

Topi se sneg i stiže kiša

Marko Čubrilo, meteorolog amater, kaže da početkom nedelje ispred novog, hladnog fronta, sledi naglo otopljenje i kiša, a sredinom nedelje uz premeštanje hladnog fronta novo zahlađenje.

- U ponedeljak u toku dana uz jačanju južnog strujanja naglo otopljenje tako da bi se sneg u predelima ispod 900 metara nadmorske visine brzo otopio. U isto vreme na zapadu i jugozapadu regiona sledi naoblačenje koje će posle podne doneti kišu, a uz Jadran i grmljavinske pljuskove. Tokom noći ka utorku uz jačanje južnog vetra povremene padavine se očekuju nad severnim i središnjim delovima regiona – objavio je Čubrilo.

Promena stiže u sredu uz pad temperature i padavine

U utorak promenjivo oblačno i relativno toplo uz južni vetar koji povremeno, posebno na planinama može biti vrlo jak. Uz promenjljivu oblačnost očekuje se kiša povremeno, dok se jače padavina uz zahlađenje očekuju prvo na zapadu, a u toku naći ka sredi kao i u sredu poslepodne i nad ostalim delovima regiona.

-Počeće da duva pojačan, severozapadni vetar uz novo zahlađenje tako da bi se u četvrtak maksimumi kretali od 1 do 7 stepeni. Na planine preko 800 metara nadmorske visine se vraća sneg-kaže Čubrilo.

Pad temperature ispod proseka

Drugi deo nedelje biće hladniji uz uticaj ciklona nad južnim Jadranom. Čubrilo objašnjava da od njegove tačne pozicije i snage zavisi njegov uticaj na vreme kod nas.

- Mislim da su padavine za sada gotovo sigurne nad većim delom Srbije, Crne Gore, istočne Bosne i Hercegovine i Hrvatske, dok za malo zapadnije predele još nije sasvim jasno. Duvaće umeren severoistočni i istočni vetar, duž Jadrana jugo i bura. Dnevni maksimumi biće ispod proseka za kraj novembra, najverovatnije od 1 do 6 stepeni – objavio je Čubrilo.

Poručuje da bi uticaj ovog ciklona krajem nedelje prestao, ali bi se novi mogao formirati oko 2. decembra. Do oko 7. decembra očekuje temperature oko proseka uz moguće slabe padavine.

Svaka četiri dana promena vremena

Meteorolog Ivan Ristić kaže za „Blic“ da će temperatura biti viša još sutra, ali da nam opet, kako je ranije najvio, na svaka četiri dana, stiže novo zahlađenje.

-Modeli najavljuju ponovo sneg u četvrtak uz zahlađenje. U utorak temperatura oko 14-15 stepeni. U sredu malo svežije, dok u četvrtak osetno hladnije sa maksimalnom temperaturom oko 5-6 stepeni. Očekuje se susnežica i sneg i u nižim predelima – zaključuje Risti.

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Tara Koldžić i tajna vitamina B12