ELEKTRIČAR OTKRIO TRIK! Uradite ovo kada palite bojler i račun za struju će biti duplo manji
JEDNA od, čini se, nerešivih misterija je pitanje kada bojler troši najmanje struje – kada je stalno uključen ili kada se pali po potrebi.
Neko će vam reći da je mnogo racionalnije ostaviti bojler uključenim po celi dan i noć, jer onda ne mora da greje svu vodu, već samo dogreva, drugi zagovaraju teoriju da je najbolje paliti ga po potrebi. A evo šta na tu dilemu kaže serviser ovih kućnih aparata.
- Apsolutno nije istina da je za novčanik bolje držati bojler stalno upaljenim. Naravno, sve zavisi od broja članova domaćinstva. Tako, ako je u pitanju samac ili bračni par, njima je racionalnije da bojler uključuju po potrebi. S druge strane, ako je u pitanju porodica sa većim brojem članova, njima je verovatno najzgodnije da bojler stalno bude uključen jer će u svakom trenutku nekom trebati voda
- Takođe i namena bojlera igra veliku ulogu – ako je bojler namenjen samo za tuširanje, onda je smislenije da ga povremeno palite, a ako je u pitanju veliki protočni bojler koji koristite i u kuhinjske namene, onda ćete ga najverovatnije gasiti vrlo retko.
Dakle, štedljvije je ipak paliti ga po potrebi, i naravno, ako već pazite na štednju, gledat ćete da ga uključite u jeftinijoj tarifi.
Što se tiče produžavanja veka bojlera, kako objašnjava ovaj serviser, njemu je svejedno da li stalno radi ili ne, ukoliko su svi delovi u redu, jer “nije to čovek da mu treba odmor.”
- Caka koja, s druge strane, zaista pali jeste da termostat podesite na 55-60 podioka. Neka najviša vrednost na koju ga nameštate bude eventualno 60. Ispod 55. podeoka se ne stvara kamenac. S druge strane, ako je termostat stalno podešen na 90, stvaraće se mnogo više kamenca, naročito u ovdašnjim uslovima budući da nam je voda tvrda.
(Alo)
