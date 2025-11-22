PREMINULA ALEKSANDRA HRIB: Talentovana DJ iz Pančeva (FOTO)
TUŽNA vest potresla je domaću muzičku scenu.
Aleksandra Hrib, talentovana DJ iz Pančeva, preminula je u 31. godini nakon višegodišnje borbe sa teškom bolešću.
Ovu tužnu vest oglasila je Instagram stranica The Clubber, koja je saopštila:
- Tužna vest potresla je domaću scenu. Preminula je Aleksandra Hrib, DJ iz Pančeva koja je poslednjih godina vodila hrabru borbu protiv teške bolesti. Imala je samo 31 godinu.
Aleksandraje bila poznata po svom energičnom duhu, iskrenom osmehu iljubavi prema muzici. Tokom protekle tri godine borila se sa kancerom, a njeni prijatelji, umetnicii šira zajednica više puta su se organizovali kako bi joj pomogli u prikupljanju sredstava za lečenje.
Uprkos ogromnoj volji, snazi i podršci koju je dobijala od svih, Aleksandra je izgubila svoju bitku. Njeni priiatelikolege pamtiće je po autentičnoj energiiza DJ pulta, po inspiraciji koju je širila, ali i po neverovatnoj istrajnosti i veri u život - stoji u objavi.
(Telegraf)
