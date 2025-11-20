Društvo

NOVAC SUTRA NA RAČUNU: Počinje isplata nezaposlenim licima

Branka Borisavljević

20. 11. 2025. u 16:29

ISPLATA redovne novčan naknade nezoplenim licima za mesec oktobar počeće sutra na šalterima banke Poštanska štedionica, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.

НОВАЦ СУТРА НА РАЧУНУ: Почиње исплата незапосленим лицима

Foto: Profimedia

Korisnicima privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, novac će biti isplaćen  u subotu  22.novembra.

