NOVAC SUTRA NA RAČUNU: Počinje isplata nezaposlenim licima
ISPLATA redovne novčan naknade nezoplenim licima za mesec oktobar počeće sutra na šalterima banke Poštanska štedionica, saopštila je Nacionalna služba za zapošljavanje.
Korisnicima privremene novčane naknade licima koja žive na i izvan teritorije AP Kosova i Metohije, novac će biti isplaćen u subotu 22.novembra.
SRPSKA pravoslavna crkva sutra će proslaviti Sabor Svetog Arhangela Mihaila, u narodu poznatom kao Aranđelovdan.
