ŠOKANTNA PROGNOZA IVANA RISTIĆA! Do kraja meseca na svaka 4 dana zahlađenje, ovo su tačni datumi
POSLE prolećnih 20 stepeni u Srbiji će ove sedmice pasti sneg, Ristić kaže da će zahlađenje dolaziti na svaka četiri dana
U Srbiji će danas biti oblačno i osetno hladnije. Na severu Vojvodine suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom koja će u planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije preći u sneg uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.
- Obilnije padavine se očekuju na jugozapadu i jugu gde se u većini mesta očekuje od 20 do 40 mm kiše, a na području Kosova i Metohije lokalno i više. Vetar umeren i jak, severozapadni, posle podne u slabljenju. Jutarnja temperatura od pet do 10 stepeni, a najviša dnevna od sedam do 12 - navodi Republički hidrometeorološki zavod i dodaje:
- U sredu oblačno i hladno u većem delu zemlje suvo, a samo još na jugu, jugoistoku i istoku mestimično sa kišom, a na krajnjem jugu i jugoistoku lokalno i sa većom količinom padavina od 20 do 40 mm za 24h.
- Od četvrtka umereno do potpuno oblačno i toplije, povremeno sa kišom, koja se u petak (21.11.) očekuje u celoj zemlji, dok će u ostalim danima biti samo lokalna pojava.
Hladni front na svaka četiri dana
Meteorolog Ivan kaže da nam zahlađenja stižu na svaka četiri dana i to 18, 22. i 26. i da su šanse za pojavu snega i u nižim predelima na teritoriji cele zemlje sve veće.
- Prvog dana ove sedmice toplo vreme s tim što krajem dana stiže zahlađenje koje ćemo osetiti u utorak i sredu. Ukoliko se tada topli front podigne sneg će padati u severnim i zapadnim krajevima Srbije pa bi Loznica, Valjevo pa čak i Beograd mogli da očekuju snežne pahulje. Još je neizvesno jer neki modeli pokazuju sneg, a drugi ne - navodi Ristić i dodaje:
- Nakon ovog zahlađenja u četvrtak i petak ponovo stiže otopljenje. Modeli najavljuju temperature više od 10 stepeni, lokalno mogu ići i do 15.
Prema njegovim rečima novo pogoršanje bi moglo da stigne u petak ili subotu.
Bliže se zimski dani
- Tada ponovo stiže hladan vazduh iz srednje Evrope sa ciklonom u južnom Jadranu stvarajući idealne uslove za nove snežne padavine. 22. novembra je izvesno da će sneg padati u celoj zemlji uz formiranje snežnog pokrivača. Stalibizacija vreme je nakon toga moguća do 26. kada bi moglo da stigne novo naoblačenje i sneg. Posle 26. hladnije vreme uz sve više zimskih dana kako se bliži kraj meseca.
Ristić očekuje i da ćemo do kraja novembra imati red otopljenja, red zahlađenja. - Toplo vreme u novembru nije neuobičajeno s obzirom na to da smo i u januaru imali ovih 20 stepeni, ali nije ni često. Promenljivo vreme sa padavinama očekuje se do kraja meseca i nastavlja i početkom decembra.
(Kurir)
