DANAS U OVIM DELOVIMA SRBIJE SNEG: Za vikend stiže novo zahlađenje - evo šta nas čeka do kraja meseca

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i iznad većeg dela zemlje uglavnom suvo, samo na jugu i jugoistoku sa kišom, na planinama ujutro sa snegom,kasnije posle podne i uveče kratkotrajna kiša se očekuje ponegde i u zapadnim i centralnim krajevima.

- U Vojvodini tokom dana sa sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, krajem dana u donjem Podunavlju i na jugu Banata u pojačanju, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od dva do šest stepeni, a najviša dnevna od sedam do 12. Od četvrtka umereno do potpuno oblačno, u četvrtak i petak i toplije, a od petka sa češćom pojavom padavina.Za vikend u planinskim predelima padaće sneg - najavio je Republički hidrometeorološki zavod.

Marko Čubrilo objavio je na svom Fejsbuk profilu prognozu za naredne dane u kojoj navodi da smo ušli u vrlo nestabilan period praćen čestim padavinama i promenama temperature.

Sneg i 27. novembra

- Od četvrtka će na istoku na kratko otopliti, ali vikend donosi hladno vreme i moguću pojavu snega u nizijama. Još veća verovatnoća za pojavu snega u nizijama stoji i oko 27. novembra. Hladan front koji je prešao u toku prethodne noći nam je doneo kraj neobično toplog vremena i ekspresno nas vratio u kasnu jesen. Sreda umereno do znatno oblačna i suva, uglavnom bez bitne promene temperature dok se u četvrtak sa približavnjem novog, hladnog, fronta Alpima očekuje pokretanja toplijeg strujanja, posebno nad istočnim delom regiona - navodi Čubrilo i dodaje:

- Taj dan kiša samo ponegde uz povećanje oblačnosti dok se u petak očekuje jače pogoršanje vremena, prvo na zapadu regiona gde bi uz jače zahlađenje snega osim na planinama moglo biti i u nizijama, dok bi na istoku bilo relativno toplo. Biće vetrovito uz jak južni vetar na istoku i pojačan severni na zapadu regiona.

- Maksimumi ovog dana od dva na zapadu do 17 na istoku. Za vikend zahlađenje nad celim regionom uz pojačan severozapadni vetar i padvine, tako da bi snega na kratko moglo biti i u predelima ispod 500 metara nadmorske visine. U nedelju maksimumi od jedan do šest stepeni Celzijusa.

Prema njegovim rečima nekoliko dana nakon toga biće relativno hladno uz prolazne padavine povremeno koja bi ispod 800 metara nadmorske visine uglavnom bile u obliku kiše.

- Oko 25.11. stoji signal za jaču ciklogenezu nad Jadranom uz povlačanje hladnog vazduha sa severa i ukoliko se tako nešto ostvari sneg bi bio moguć i u nizijama, posebno na zapadu i severu regiona - navodi Čubrilo i ističe da su iznete procene rezultat njegove obrade i tumačenja numeričkih modela i da za zvanične informacije građani prate državne prognostičke zavode.

