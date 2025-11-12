Društvo

SEDAM KORAKA KOJE MORATE DA ISPOŠTUJETE: Ako vam se desi saobraćajka, ovo je neophodno preduzeti

В. Н.

12. 11. 2025. u 11:52

AGENCIJA za bezbednost saobraćaja (ABS), organizovaće edukativne aktivnosti, pod sloganom "Upozori, pa pomozi", koje će u narednom periodu, kroz interaktivne tribine, biti realizovane u najmanje deset lokalnih samouprava širom Srbije, a cilj edukacije je da mladi nauče kako da pravilno reaguju u slučaju saobraćajne nezode.

СЕДАМ КОРАКА КОЈЕ МОРАТЕ ДА ИСПОШТУЈЕТЕ: Ако вам се деси саобраћајка, ово је неопходно предузети

Foto: Printskrin/Instagram

U saopštenju ABS se navodi da mladi, pre svega srednjoškolci, treba da nauče kako da pravilno reaguju u slučaju saobraćajne nezgode i kako da obezbede mesto nezgode kako bi se sprečilo nastajanje sekundarnih nezgoda.

Srednjoškolci već aktivno učestvuju u saobraćaju, a mnogi od njih uskoro postaju i vozači motornih vozila.

Zato je važno da znaju kako da preduprede, reaguju i pomognu u ovakvim situacijama.

U saopštenju ABS se navodi da se saobraćajna nezgoda može dogoditi bilo kada i bilo kome, a u tim trenucima, upravo prvi koraci onih koji se zateknu na licu mesta mogu odlučiti ishod.

Smirenost i pravilna procena situacije mogu biti odlučujući u tome da li će nekome biti spasen život.     

ABS podseća da je svaki učesnik u saobraćaju, koji se nađe na mestu saobraćajne nezgode, dužan da zaštiti sebe i druge i spreči sekundarne nezgode.

Zato je važno podsetiti sve učesnike u saobraćaju na korake koje je neophodno preduzeti u takvoj situaciji.

ABS navodi u saopštenju da je potrebno isključiti motor svog vozila, kako bi se smanjio rizik od nastanka požara ili eksplozije, uključiti sve pokazivače pravca, kako bi ostali učesnici u saobraćaju bili obavešteni o postojanju mesta nezgode.

Prilikom izlaska iz vozila i stupanja na kolovoz, obavezno nositi svetloodbojni prsluk i postaviti sigurnosni trougao na bezbednom rastojanju od mesta saobraćajne nezgode, što znači najmanje 50 m na putu van naselja, najmanje 10 m na putu u naselju i najmanje 100 metara udaljenosti na auto-putu.

Navodi se da je potrebno obavestiti hitne službe, policiju i Hitnu pomoć, pomoći najugroženijima u skladu sa svojim znanjima, sposobnostima i mogućnostima i ostati na mestu nezgode do dolaska policije.

Što brže i pravilnije reagujemo na mestu saobraćajne nezgode, veće su šanse da se spase nečiji život.

Zato je važno najpre obezbediti mesto nezgode i upozoriti druge učesnike u saobraćaju, a zatim pružiti pomoć povređenima.

Upravo zato ove aktivnosti usmeravamo ka mladima, jer sticanjem znanja, mladi stiču i samopouzdanje da reaguju smireno, sigurno i odgovorno kada je najpotrebnije, navodi se u saopštenju.

ABS organizuje aktivnosti u okviru kampanje za mlade, a u saradnji sa Crvenim krstom Srbije i lokalnim samoupravama.

(Tanjug)

