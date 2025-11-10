Društvo

BIĆE KIŠE, ALI UVEČE I PROMENE: Evo kakvo nas vreme danas očekuje

Novosti online

10. 11. 2025. u 00:00

VREME u Srbiji danas oblačno i mestimično sa kišom, sem na severu Vojvodine gde će se zadržati suvo vreme.

Foto: Nenad Živanović

Vetar slab i umeren, severozapadni.

Najniža temperatura četiri, najviša 15 stepeni.

Vreme u Beogradu

I u Beogradu oblačno, povremeno sa kišom.

Posle podne i uveče prestanak padavina, a tokom noći i delimično razvedravanje.

Najviša temperatura do deset stepeni.

