USKORO DUŽE PORODILJSKO ODSUSTVO U SRBIJI: Evo koliko traju odsustva u Evropi

MINISTARSTVO za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Srbije najavilo je izmene Zakona o radu sa fokusom na roditelje, duže porodiljsko odsustvo i veću podršku porodicama.

Porodiljsko odsustvo u našoj zemlji traje do tri meseca nakon porođaja. Nakon toga sledi odsustvo sa rada radi nege deteta do isteka 365 dana od početka porodiljskog odsustva, a kada je reč o evropskim zemljama, trajanje i uslovi ovih odsustava razlikuju se od države do države.

U Srbiji zaposlena žena ima pravo da otpočne porodiljsko odsustvo najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre termina porođaja. Pravo zaposlene žene na porodiljsko odsustvo i odsustvo radi nege deteta ostvaruje se zajedno i u kontinuitetu. Porodiljsko odsustvo je namenjeno pripremi za porođaj, samom porođaju i oporavku, a odsustvo radi nege deteta, koje se nadovezuje na porodiljsko, namenjeno je nezi novorođenčeta.

Odsustvo sa rada radi nege deteta, za prvo i drugo dete, traje 365 dana od dana otpočinjanja porodiljskog odsustva, porodiljsko i odsustvo sa rada radi nege deteta za treće i svako naredno dete traje ukupno dve godine.

Kakva je situacija u evropskim zemljama?

U evropskim zemljama, kako je objavljeno na sajtu "World Population Review", zaposlene žene pre i posle porođaja dobijaju porodiljsko i roditeljsko odsustvo. Dužina odsustva se razlikuje od zemlje do zemlje.

Bugarska

U Bugarskoj porodiljsko odsustvo traje 54 nedelja. Odsustvo za očeve traje 15 dana. Tokom porodiljskog odsustva majka prima punu zaradu. Roditelji takođe imaju pravo da koriste odsustvo sa posla za vaspitanje deteta do druge godine. To se odnosi za prvo, drugo i treće dete, a za svako sledeće traje šest meseci.

Tokom ovog odsustva prima se novčana naknada u skladu sa zakonom o socijalnom osiguranju. Ako odmor nije potpuno korišćen ili je prekinut, naknada iznosi 50 odsto od redovne, kako je navela advokat Hristina Toševa.

Grčka

U Grčkoj porodiljsko odsustvo traje 43 nedelja. Odsustvo za očeve traje 18 dana. Majka tokom prvih 17 nedelja porodiljskog odsustva prima punu zaradu. Nakon toga prima 75 odsto zarade. Kako se navodi u grčkim medijima, roditelji imaju pravo i na roditeljsko odsustvo radi vaspitanja deteta, u trajanju od četiri meseca. Mogu da ga koriste kontinuirano ili delimično do navršene detetove osme godine.

Jedini uslov za ostvarivanje ovog prava je jednogodišnji rad zaposlenog kod istog poslodavca. Za prva dva meseca roditeljskog odsustva, Nacionalna služba za zapošljavanje je obavezna da isplaćuje naknadu za roditeljsko odsustvo u iznosu minimalne plate, navodi se na sajtu hli.gov.gr.

Austrija

U Austriji porodiljsko odsustvo traje 16 nedelja. Očevi dobijaju 30 dana odsustva. Tokom porodiljskog odsustva majka prima punu zaradu. Roditeljsko odsustvo radi nege deteta može da se koristi do drugog detetovog rođendana. Za to vreme roditelji primaju naknadu za negu deteta.

​Nemačka

U Nemačkoj porodiljsko odsustvo (Maternity Leave) traje 14 nedelja. Tokom tog perioda zaposlena prima punu zaradu. Prema podacima "World Population Review" ne postoji odsustvo za očeve. Prema navodima nemačkih medija, roditeljsko odsustvo može da traje do tri godine. Tokom ovog perioda radni odnos je suspendovan, što znači da zaposleni ne primaju platu od poslodavca ali dobijaju novac od države u visini oko 60 odsto zarade.

Mađarska

U Mađarskoj porodiljsko traje 24 nedelja. Očevi dobijaju sedam dana. Tokom porodiljskog odsustva zaposlena prima punu zaradu. Prema pisanju mađarskih medija, u ovoj zemlji se dobija i 44 radna dana roditeljskog odsustva koje treba da se iskoristi do detetovog trećeg rođendana. Zaposleni ima pravo na deset odsto odsustvene naknade, koja se dodatno umanjuje za isplaćene naknade za brigu o detetu ili druga davanja za pomoć pri brizi o detetu u tom periodu.

Francuska

U Francuskoj porodiljsko traje 16 nedelja. Očevi dobijaju 25 dana odsustva. Tokom porodiljskog odsustva zaposlena prima punu zaradu. U Francuskoj takođe postoji roditeljsko odsustvo ako zaposleni ima najmanje godinu dana staža u firmi. Može ga koristiti ili majka ili otac. Odsustvo omogućava zaposlenom da potpuno prekine radnu aktivnost ili privremeno smanji radno vreme i radi skraćeno (npr. na pola radnog vremena).

Početno maksimalno trajanje je jedna godina, ali zaposleni može izabrati kraće trajanje. Odsustvo se može produžiti do trećeg rođendana deteta. Svako produženje mora biti jednako početnoj dužini odsustva.

Tokom odsustva zaposleni ne prima zaradu.

Finska

U Finskoj porodiljsko odsustvo traje 15 nedelja. Zaposlena prima 80 odsto zarade. Oba roditelja imaju pravo na roditeljsko odsustvo. Roditeljsko odsustvo traje 320 radnih dana (otprilike 14 meseci), što predstavlja ukupno vreme odsustva oba roditelja.

Svaki roditelj ima pravo na 160 radnih dana roditeljskog odsustva, ali jedan roditelj može preneti do 63 dana svog odsustva na drugog roditelja ako želi. Ako postoji samo jedan roditelj, ta osoba ima pravo da iskoristi svih 320 radnih dana.

Zaposleni mogu rasporediti svoje roditeljsko odsustvo u četiri odvojena perioda (pod uslovom da svaki period traje najmanje 12 radnih dana) ili ga koristiti za rad sa skraćenim radnim vremenom. Međutim, sva prava na roditeljsko odsustvo moraju biti iskorišćena u prve dve godine života deteta, navodi se na sajtu skuad.io.

Takođe postoji i odsustvo zbog brige o detetu. Roditelji mogu da ga koriste nakon što iskoriste roditeljsko odsustvo. Ovo odsustvo je dostupno zaposlenima tokom prve tri godine života deteta. Kao i kod roditeljskog odsustva, zaposleni mogu rasporediti odsustvo u četiri odvojena perioda, osim ako nije drugačije dogovoreno sa poslodavcem.

Zaposleni takođe mogu koristiti odsustvo za rad sa skraćenim radnim vremenom, što se naziva delimično odsustvo zbog brige o detetu. Poslodavci nisu obavezni da isplaćuju platu zaposlenima za vreme odsustva zbog brige o detetu, ali se očekuje da im omoguće odsustvo. Ovo pravo se može koristiti dok dete zaposlenog ne završi drugu školsku godinu.

Pravo na naknadu u Srbiji tokom odsustva sa posla

Za vreme odsustva, zaposlena kod poslodavca ostvaruje pravo na naknadu, a visina se obračunava na osnovu zarade u poslednjih 18 meseci. Zaposlena prima punu zaradu. Maksimalna mesečna osnovica ne može biti veća od tri prosečne zarade u Srbiji.

