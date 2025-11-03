Društvo

IKONA SVETOG STARCA GAVRILA GRUZIJSKOG SA DELOM NJEGOVIH MOŠTIJU DOČEKANA U TUMANAMA: Veliki broj vernika došlo da se pokloni svetinji (FOTO)

В.Н.

03. 11. 2025. u 13:47

IKONA Svetog starca Gavrila Gruzijskog sa delom njegovih moštiju svečano je dočekana u manastiru Tumane.

ИКОНА СВЕТОГ СТАРЦА ГАВРИЛА ГРУЗИЈСКОГ СА ДЕЛОМ ЊЕГОВИХ МОШТИЈУ ДОЧЕКАНА У ТУМАНАМА: Велики број верника дошло да се поклони светињи (ФОТО)

Foto: Manastir Tumane

Ikonu su izradile sestre manastira Samtavro u Gruziji, gde počivaju mošti ovog ugodnika Božjeg. Veliki broj vernika okupio se u molitvi i radosti da dočeka ovaj sveti dar.

Svetinja je u Srbiju stigla blagoslovom mitropolita Andreja Gorskog učenika samog svetitelja, kao dar bratske Gruzijske pravoslavne crkve.

Foto: Manastir Tumane

 

Svečani doček moštiju upriličen je u 8:45 časova, nakon čega je služena liturgija koju su, uz prisustvo brojnog sveštenstva, monaštva i vernog naroda, služili oci manastira Tumane.

- Blagosloven je ovim svetim darom manastir Tumane, ali i čitava srpska zemlja i narod - poručio je arhimandrit Dimitrije iguman manastira Tumana.

Pored moštiju Svetog Zosima, Svetog Jakova i Svetog Nektarija, vernici će imati priliku da se poklone i moštima Svetog Gavrila Gruzijskog.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Adiko banner

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BJELIĆ I MARINKOVIĆ O HODOČAŠĆU ZA DECU LEPTIRE: Odustajanje nije bila opcija
Društvo

0 0

BJELIĆ I MARINKOVIĆ O HODOČAŠĆU ZA DECU LEPTIRE: Odustajanje nije bila opcija

PRIPADNICI policije Strahinja Bjelić i Marko Marinković, koji su pešačili do manastira Hilandar kako bi pružili podršku i prikupili novčana sredstva za pomoć deci oboleloj od retke bolesti koja je u javnosti poznata kao "deca leptiri", naveli su da tokom pešačenja nisu razmišljali o odustajanju od svog cilja, te da su akciju uspešno završili, a da ih je taj put u mislima promenio.

03. 11. 2025. u 20:47

OD OVOG DATUMA JOŠ HLADNIJE, A SNEG I U GRADOVIMA: Idemo u minus, stižu i jaki vetrovi (MAPE)
Društvo

0 1

OD OVOG DATUMA JOŠ HLADNIJE, A SNEG I U GRADOVIMA: Idemo u minus, stižu i jaki vetrovi (MAPE)

NOVEMBAR je počeo u letnjem maniru časteći nas poznim Miholjskim letom, međutim, danas je došlo do promene i uz hladni front stiglo je osveženje koje će oboriti temperaturu na jesenji prosek. Ipak, pravo, ozbiljnije zahlađenje tek sledi i prema rečima meteorologa Ivana Ristića kraj novembra rezervisan je za drastičniji pad žive u termometru uz mogućnost snežnih padavina i u nižim krajevima, odnosno u gradovima.

03. 11. 2025. u 19:05

Politika
Tenis
Fudbal
SRPSKO-RUSKI HAOS: Ako Dejan Stanković dobije otkaz, Zvezda ne može da dovede zamenu za Milojevića?!

SRPSKO-RUSKI "HAOS": Ako Dejan Stanković dobije otkaz, Zvezda ne može da dovede zamenu za Milojevića?!