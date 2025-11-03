IKONA SVETOG STARCA GAVRILA GRUZIJSKOG SA DELOM NJEGOVIH MOŠTIJU DOČEKANA U TUMANAMA: Veliki broj vernika došlo da se pokloni svetinji (FOTO)
IKONA Svetog starca Gavrila Gruzijskog sa delom njegovih moštiju svečano je dočekana u manastiru Tumane.
Ikonu su izradile sestre manastira Samtavro u Gruziji, gde počivaju mošti ovog ugodnika Božjeg. Veliki broj vernika okupio se u molitvi i radosti da dočeka ovaj sveti dar.
Svetinja je u Srbiju stigla blagoslovom mitropolita Andreja Gorskog učenika samog svetitelja, kao dar bratske Gruzijske pravoslavne crkve.
Svečani doček moštiju upriličen je u 8:45 časova, nakon čega je služena liturgija koju su, uz prisustvo brojnog sveštenstva, monaštva i vernog naroda, služili oci manastira Tumane.
- Blagosloven je ovim svetim darom manastir Tumane, ali i čitava srpska zemlja i narod - poručio je arhimandrit Dimitrije iguman manastira Tumana.
Pored moštiju Svetog Zosima, Svetog Jakova i Svetog Nektarija, vernici će imati priliku da se poklone i moštima Svetog Gavrila Gruzijskog.
(Kurir)
