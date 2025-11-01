TUŽNA VEST: Umro Srba Nikolić

NOVINAR iz Vranja, Srboljub Srba Nikolić, umro je juče nakon duge i teške bolesti u 70. godini.

Foto: Pixabay

Srboljub Nikolić je rođen 10. maja 1955. godine u Vranju. Završio je Gimnaziju a potom i Fakultet političkih nauka u Beogradu, odsek žurnalistika. Svoju profesionalnu karijeru započeo je u Kragujevcu.

Njegov pravi profesionalni dom postalo je Radio Vranje, gde je radio od 1982. do 2015. godine.

Kroz svoj rad, izuzetno cenjen i autoritativan, Srba Nikolić je otkrio i približio publici nesagledivo bogatstvo našeg područja.Ostaće upamćen kao veliki profesionalac koji je govorio o lepoti ljudi sa juga Srbije.

Njegov talenat je prepoznat i na najvišem nivou: 1984. godine osvojio je prvu nagradu na Festivalu radio stanica Srbije u Kruševcu za emisiju o iseljavanju srpskog i drugog nealbanskog stanovništva iz Biljače, najvećeg sela opštine Bujanovac. Dobio je i pohvalu za emisiju za mlade „Korak od sna“.

Srba Nikolić sahranjen je danas, u 13.00 sati na Šapranačkom groblju.

(Blic)