NOVAC STIŽE DO KRAJA NOVEMBRA: Evo ko može da očekuje uplatu, a uslov je samo jedan

POSLEDNjA mogućnost za ažuriranje podataka 9. novembar, a poslednji presek će se raditi 13 novembra, kako bi do kraja tog meseca isplata bila završena.

Foto: Depositphotos

Refundacija polovine školarina samofinansirajučim studentima počeće krajem ove ili najkasnije početkom naredne nedelje, a plan Ministarstva provete je da svim studentima novac bude isplaćen do kraja novembra, kazao je Aleksandar Jović, pomoćnik ministra prosvete za visoko obrazovanje.

On je za RTS rekao da su fakulteti počeli da unose podatke o studentima koji nimaju pravo na povrat polovine školarine i da je, prema preseku koji je rađen u petak, do sada samo devet ustanova uspešno završilo taj proces. Jović očekuje da ove nedelje to uradi značajan broj visokoškolskih ustanova i da prve isplate krenu krajem ove ili početkom sledeće nedelje.

Jović je podsetio da pravo na povrat školarine imaju svi samofinansirajući studenti koji studiraju na visokoškolskim ustanovama za prvi put upisane bodove, odnosno predmete. Refundacija će biti rađena sukcesivno.

Nije bitno da li je student platio deo ili celu školarinu, to će verovatno morati da uradi da bi nastavio studije na svojoj ustanovi. Za ono što je platio, polovina tog iznosa će mu biti vraćena.

U slučaju da do do kraja ove školske godine uplati još nešto, ustanovama je data mogućnost da dodatno unesu odgovarajuće podatke za te studente i da pošalju Ministarstvu prosvete i taj deo školarine će takođe biti vraćen u iznosu od 50 odsto uplaćenih sredstava – pojasnio je Jović.

On je kazao da je poslednja mogućnost za ažuriranje podataka 9. novembar, a poslednji presek će se raditi 13 novembra, kako bi do kraja tog meseca isplata bila završena za sve studente.

Jović je napomenuo i da studenti moraju da imaju otvorenu Studentsku karticu na čiji račun će im "leći" novac.

(Alo)

BONUS VIDEO