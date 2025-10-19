DANAS VANREDNA AKCIJA DAVANJA KRVI I U RUMI: Srem pokazao srce, više od 150 ljudi dalo krv za povređene u prevrtanju autobusa
NAKON teške saobraćajne nesreće koja se dogodila kod Sremske Mitrovice građani Srema pokazali su ogromnu solidarnost.
Već u prvim satima akcije dobrovoljnog davanja krvi u Sremskoj Mitrovici, prijavilo se više od 150 dobrovoljnih davalaca. Prikupljene su dovoljne rezerve krvi koje trenutno zadovoljavaju potrebe zbrinjavanja povređenih pacijenata u Opštoj bolnici Sremska Mitrovica, ali nadležni upozoravaju da će potreba za krvlju postojati i narednih dana.
Zato će u utorak, 21. oktobra, u periodu od 8:30 do 13 časova, biti organizovana nova akcija davanja krvi u Službi za transfuziju krvi Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici.
Istovremeno, danas – nedelja, 19. oktobar, u Kulturnom centru u Rumi, od 10 do 14 časova, održava se vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi koju organizuju Crveni krst Ruma i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine.
Organizatori apeluju na sve građane da se odazovu i daju doprinos u spasavanju života povređenih u ovoj tragediji.
- Zahvaljujemo se svima koji su se odazvali i dali podršku u ovako teškom trenutku. Svaka kap krvi znači novi život - poručili su iz Crvenog krsta i mitrovačke bolnice.
Humanost Srema još jednom je pobedila — kada je najteže, Srem ne ćuti, nego pomaže.
(Kurir)
