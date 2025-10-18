Društvo

ISKORISTITE POSLEDNJU ŠANSU DA DOBIJETE STAN: Poznato tačno vreme 5. izvlačenja u igri "Uzmi račun i pobedi"

V.N.

18. 10. 2025. u 13:35

POSLEDNjE, peto izvlačenje dobitnika u nagradnoj igri "Uzmi račun i pobedi 2025" održaće se danas u 18 sati.

Foto: Printscreen

Ko je slao fiskalne račune za nagradnu igru "Uzmi račun i pobedi" , a do sada nije dobio ništa ima još jednu poslednju šansu da dobije neku od preostalih nagrada.

Naime, danas, 18. oktobra, biće peto i poslednje izvlačenje srećnih dobitnika, kada će biti izvučen jedan dobitnik trosobnog stana od 91 kvadrata i dva automobila marke Fiat Grande Panda.

Podsetimo, ovogodišnji, jesenji krug nagradne igre "Uzmi račun i pobedi" startovao je 20. septembra i trajaće do 18. oktorbra.

Nagradni fond vredan 1.2 miliona evra

Nagradni fond obuhvatio je 10 automobila, i to pet hibridnih i pet električnih Fiat Grande Panda modela. Uz automobile, nagradni fond obuhvata pet stanova u Beogradu, u naselju Zemunske kapije, ukupne vrednosti 1,2 miliona evra. U pitanju su trosobni - dupleks stanovi, od kojih svaki ima po 91 kvadrat.

U prethodna četiri kruga nagradne igre podeljeno je osam automobila i četiri stana, pa će 18. oktobra biti izvučeni srećni dobitnici još dva automobila i jednog trosobnog stana.

U igri mogu da učestvuju svi fiskalni računi koji su izdati počev od 1. januara 2025. godine, bez obzira na vrednost.

 

Dupla šansa za plaćanje karticom

I ovog puta bezgotovinska plaćanja dupliraju šansu za dobitak. Unosom u aplikaciju, svaki fiskalni račun dobija jedinstveni kod, a ukoliko je na računu zabeležen bezgotovinski način plaćanja (karticom, instant i dr.), dobija se i još jedan, dodatni kod. Svi dodeljeni kodovi ravnopravno učestvuju u javnim izvlačenjima.

Pravo učešća u nagradnoj igri i izvlačenju nagrada imaju sva punoletna lica sa prebivalištem ili boravištem na teritoriji Republike Srbije koja fiskalni račun sa QR kodom, izdatim tokom 2025. godine na teritoriji Republike Srbije u skladu sa Zakonom o fiskalizaciji, unesu putem mobilne aplikacije "Uzmi račun i pobedi", tako što skeniraju QR kod ili unesu ručno PFR broj i PFR vreme računa.

(Informer)

