PATRIJARH PORFIRIJE: Crkva za "Novosti" nije epizoda
POVODOM 72. godišnjice postojanja i rada "Večernjih novosti" upućujemo srdačne čestitke redakciji, novinarima, urednicima, čitaocima i svima koji čine ovaj značajni medijski stub.
U moru površnih i prolaznih sadržaja, "Novosti" ostaju među retkima koji Crkvu ne posmatraju kao epizodnu pojavu, već kao živi organizam našeg naroda, vredan pažnje, razumevanja i poštovanja.
Upravo ta doslednost i uravnoteženost u tretiranju društvenih tema zaslužuju najiskrenije priznanje.
Želim vam da u godinama koje dolaze ostanete verni istini, profesionalizmu i narodu kome služite. Hvala vam na istrajnosti i profesionalnosti.
Na mnogaja ljeta!
