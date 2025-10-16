Društvo

PATRIJARH PORFIRIJE: Crkva za "Novosti" nije epizoda

POVODOM 72. godišnjice postojanja i rada "Večernjih novosti" upućujemo srdačne čestitke redakciji, novinarima, urednicima, čitaocima i svima koji čine ovaj značajni medijski stub.

ПАТРИЈАРХ ПОРФИРИЈЕ: Црква за Новости није епизода

Foto Petar Milošević

U moru površnih i prolaznih sadržaja, "Novosti" ostaju među retkima koji Crkvu ne posmatraju kao epizodnu pojavu, već kao živi organizam našeg naroda, vredan pažnje, razumevanja i poštovanja.

Upravo ta doslednost i uravnoteženost u tretiranju društvenih tema zaslužuju najiskrenije priznanje.

Želim vam da u godinama koje dolaze ostanete verni istini, profesionalizmu i narodu kome služite. Hvala vam na istrajnosti i profesionalnosti.

Na mnogaja ljeta!

