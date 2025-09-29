SRBIJA NA UDARU LEDENOG TALASA? Ovo neće biti kratkotrajno zahlađenje
EVROPU očekuje nagli preokret – prvi ozbiljan hladni talas ove jeseni.
Prema prognozama meteorologa, visok pritisak iznad severa kontinenta zaustaviće uobičajene tople zapadne vetrove i otvoriti put hladnoj istočnoj struji, koja će doneti izuzetno niske temperature širom centralne Evrope i Balkana.
Ovo neće biti kratkotrajno zahlađenje – očekuju se minusi, a planinski vrhovi dobiće sneg. Hladni vetrovi sa severoistoka povlače arktički vazduh direktno iz Rusije ka srcu Evrope.
Ledeni udarac Balkanu
Najizraženije pogoršanje stiže u četvrtak i petak, kada će na oko 1.250 metara nadmorske visine temperature pasti ispod nule, i to i do 10 stepeni ispod proseka za početak oktobra. U pojedinim oblastima biće i do 15 stepeni hladnije nego što je uobičajeno.
– Ovo će biti najhladniji period jeseni do sada – upozorava Severe Weather Europe, naglašavajući da mnoge zemlje očekuje prvi mraz u sezoni.
Najveći udar osetiće centralna Evropa: Nemačka, Češka, Slovačka, Austrija, Mađarska i Slovenija, gde će temperature padati do nule i ispod nje. Nakon toga, hladnoća se spušta ka Balkanu i Mediteranu. U Hrvatskoj, BiH i Crnoj Gori tokom vikenda jutarnje temperature će se kretati između -2 i -5 °C.
Minus i u Srbiji
Najhladnije će biti na jugu Srbije, u Severnoj Makedoniji i zapadnoj Bugarskoj, gde su mogući i jutarnji minimumi od -6 °C.
Sudar hladne vazdušne mase sa toplijim mediteranskim vazduhom doneće kišu i oluje, naročito u Grčkoj. Planine regiona očekuje i obilan sneg – do pola metra novog pokrivača između četvrtka i nedelje u južnoj BiH, Crnoj Gori, severoistočnoj Albaniji, Severnoj Makedoniji i zapadnoj Bugarskoj.
Dobra vest je da hladnoća neće dugo trajati. Od subote uveče očekuje se postepeno otopljavanje, a već od nedelje i naredne nedelje povratak znatno toplijeg vremena.
(Jutarnji.hr)
