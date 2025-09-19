PRVA GENERACIJA OBAVEZNOG VOJNOG ROKA VEĆ POČETKOM SLEDEĆE GODINE: Vojska uredila više od 120 prostorija - Pripreme teku

MINISTAR odbrane Bratislav Gašić najavio je sinoć da se početkom sledeće godine može očekivati prva generacija koja će služiti obavezni vojni rok i istakao da je za tu namenu Vojska Srbija uredila više od 120 prostorija, i radi na sređivanju vojnih stanica i odseka.

Foto Tanjug

- To je proces koji nije nimalo lak ni jeftin, istog trenutka krenuli smo u pripremu Ministarstva odbrane, prvo zakonskih i podzakonskih akata koje moramo da donesemo u narednom periodu i očekujem da na jesenjem zasedanju skupštine već uđemo sa novim setom zakona o vojsci. Onog trenutka kada budemo krenuli sa radom u skupštini, ja se nadam da će krenuti i zakon o vojsci i vraćanje, to je negde januar, mart mesec da krenemo sa prvom generacijom vojnika - rekao je Gašić za Juronjuz.

Komentarišući kritike koje su u javnosti usmerene na Vojsku Srbije, Gašić je rekao da je to proizvod "lične pokvarenosti i autošovinizma".

- Zašto neko toliko mrzi svoju vojsku? Zašto crkvu? Zašto državu? To nije politika, to je patologija. Sve te laži – od kokošinjaca u Moroviću do tenkova koji 'plaše decu' – deo su iste strategije napada na predsednika Vučića i sve institucije koje ne mogu da kontrolišu - naveo je Gašić.

On je podsetio da je stanje u vojsci koje su zatekli 2012. godine bilo katastrofalno – bez opreme, bez letelica, sa devastiranom infrastrukturom i bez jasne strategije.

- U vreme kada je predsednik Vučić bio ministar odbrane, vojska je bila svedena na 3.500 ljudi, bez avijacije, sa planovima da nam NATO čuva nebo. Kasarne su bile pred prodajom, služenje vojnog roka ukinuto. Danas je situacija potpuno drugačija - kazao je Gašić.

Naveo je da je aktuelna vlast sistemski ulagala ne samo u naoružanje, već i u ljude i domaću namensku industriju, koja danas zapošljava preko 14.000 ljudi.

- U subotu ćete videti plodove domaće pameti. Naši inženjeri, naučnici, Vojnotehnički institut – svi su doprineli ovom razvoju. Ovo je naš rezultat, naš ponos - rekao je Gašić.

Gašić je odbacio tvrdnje da je vojna parada demonstracija sile, već je naziva prikazom dostignuća.

- To je prikaz rada, napretka i kapaciteta. A i sami znate – ovakva organizacija je i najviši oblik vojnog treninga. To je složena vežba svih rodova vojske - pojašnjava on.

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde