OPASAN VIRUS I DALJE U SRBIJI: Oglasio se Batut - među obolelima najviše muškarci

INSTITUT za javno zdravlje Srbije ''Dr Milan Jovanović Batut'' saopštio je da je na teritoriji Srbije do 14. septembra registrovano 48 slučajeva obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji.

Foto: Arhiva Novosti/Predrag Mitić

Prema podacima dostavljenim Batutu, slučajevi groznice Zapadnog Nila registrovani su na teritoriji 12 okruga i to u Beogradu gde je zabeleženo 15 slučajeva, u Južnobačkom okrugu 10 slučajeva, a u Srednjobanatskom i Braničevskom po četiri slučaja.

Takođe, u Južnobanatskom i Podunavskom okrugu su prijavljena po tri slučaja, a u Moravičkom, Severnobanatskom i Šumadijskom po dva slučaja.

Po jedan slučaj registrovan je u Pomoravskom, Raškom i Zapadnobačkom okrugu.

Među obolelima dominiraju osobe muškog pola (65 odsto), a prosečna starost obolelih je 66,5 godina.

U cilju smanjenja rizika od zaražavanja virusom Zapadnog Nila, preporučuje se primena mera lične zaštite od uboda komaraca.

Preporuke koje "Batut" navodi su upotreba repelenata na otkrivenim delovima tela prilikom boravka na otvorenom, nošenje odeće dugih rukava i nogavica i svetlih boja, preporučljivo je da odeća bude komotna, jer komarci mogu da ubadaju kroz pripijenu odeću, kao da se izbegava boravak na otvorenom u periodu najintenzivnije aktivnosti komaraca - u sumrak i u zoru.

Foto: Arhiva VN

Takođe, "Batut" navodi da u zaštiti od komaraca doprinosi upotreba zaštitne mreže protiv komaraca na prozorima, vratima i oko kreveta, kao boravak u klimatizovanim prostorima, jer je broj insekata u takvim uslovima značajno smanjen.

Ističu da je poželjno izbegavati područja sa velikim brojem insekata, kao što su šume i močvare.

Osim toga, poželjno je smanjenje broja komaraca na otvorenom gde se radi, igra ili boravi, što se postiže isušivanjem izvora stajaće vode, jer se na taj način smanjuje broj mesta na koje komarci mogu da polože svoja jaja.

U slučaju putovanja u inostranstvo, pogotovo ako se radi o tropskom i suptropskom području, obavezno se pridržavati svih mera prevencije.

U sezoni nadzora 2025. godine, do 10. septembra u državama Evropske unije i Evropske ekonomske zajednice (EEZ) slučajevi obolevanja od groznice Zapadnog Nila u humanoj populaciji su registrovani u Grčkoj, Italiji, Rumuniji, Francuskoj, Bugarskoj, Mađarskoj, Španiji, Albaniji i Turskoj.

Groznica Zapadnog Nila je sezonsko oboljenje koje se prenosi ubodom zaraženog komarca, a glavni vektor, odnosno prenosilac virusa Zapadnog Nila je Culex pipiens, vrsta komarca koja je odomaćena i kod nas.

Sezona transmisije virusa Zapadnog Nila u Srbiji uobičajeno traje od juna do novembra.

(Tanjug)