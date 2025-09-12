PRVI PUT U SRBIJI: Digitalna platforma sa svim državnim zastavama naše države od danas dostupan javnosti

Jedinstvena digitalna platforma posvećena očuvanju i popularizaciji nacionalnih simbola i nasleđa Srbije, „Nacionalni trezor kulturne baštine”, od danas je dostupna javnosti. Centralno mesto na interaktivnoj platformi koju je pokrenula Fondacija “Za srpski narod i državu” zauzima digitalna verzija izložbe državnih zastava od 1835. godine i Sretenjskog ustava, pa sve do današnje zastave, uključujući i Republiku Srpsku, čime se dodatno osnažuje značaj praznika „Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave”, 15. septembra.

Na glavnoj stranici platforme nalazi se sedam zastava. Prva sa leve strane je zastava Kneževine Srbije iz 1835. godine, što je bila naša prva zvanična državna zastava. Sledi zastava Kneževine iz 1839. godine, kada je fermanom priznata trobojna zastava i nacionalni grb. Treća po redu je zastava Kraljevine Srbije, na kojoj je predstavljen dvoglavi beli orao na crvenom štitu sa kraljevskom krunom, a ispod svake kandže nalazi se po jedan krinov cvet. Na prsima orla je istaknut grb Kneževine, odnosno beli krst na crvenom štitu sa po jednim ocilom u svakom uglu krsta. Svaku zastavu prate zanimljivi podaci, a na platformi je omogućen i edukativni deo gde će svako ko želi, moći da isproba znanje o našoj istoriji i simbolima.

“Projekat je nastao kao nastavak prošlogodišnje izložbe srpskih zastava, kada smo prvi put na jednom mestu predstavili sve ustavom definisane zastave Republike Srbije, ali i na temelju knjige „Simbol slobode i jedinstva: Kratak istorijat državne zastave moderne Srbije” autora prof. dr Danka Leovca sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Želeli smo da pokažemo da naši nacionalni simboli nisu samo deo prošlosti, već su čuvari kolektivnog identiteta i državnosti. Na ovaj način tradicija i savremene tehnologije spajaju se u vredan digitalni resurs za sadašnje i buduće generacije, a verujemo da će Nacionalni trezor da postane vredan izvor znanja i lako dostupan za potrebe istraživačkih radova i školskih projekata”, poručuju iz Fondacije Za srpski narod i državu.

Knjiga profesora Leovca na metodičan način prati evoluciju srpske državne zastave i postaje deo istorije srpske državnosti kroz prizmu njenih najvažnijih simbola.

„U epohi globalizacije koja sve više ugrožava autentičnost lokalnih identiteta i tradicija, dok društvene podele postaju sve izraženije, ova studija pruža dragocene uvide o nezamenljivoj ulozi državnih simbola u očuvanju nacionalnog jedinstva. Zastave su kroz vekove služile kao vidljivi mostovi koji spajaju građane različitih društvenih slojeva, stvarajući duboko ukorenjeno osećanje pripadnosti zajedničkoj otadžbini i njenim vrednostima. Ova istorijska perspektiva postaje posebno aktuelna u kontekstu savremenog društva koje se nosi sa izazovima multikulturalizma i digitalne revolucije u komunikacijama. U takvom okruženju, vizuelni identitet države postaje još značajniji kao sredstvo očuvanja društvene kohezije, dok zajednički simboli poprimaju ulogu ključnih čuvara kolektivne svesti“, istakao je prof. dr Leovac.

Planirano je da Nacionalni trezor uskoro obuhvati i širi spektar tema, poput srpskih ustaničkih zastava, virtuelnih tura kroz UNESCO zaštićene spomenike širom Srbije i istraživanja heraldičkog nasleđa srpskog naroda, kao i drugih važnih obeležja.

Link ka Nacionalnom trezoru kulkturne baštine:

https://trezor.fondacijasnd.rs/