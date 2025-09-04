SKRAĆIVAO I TITOV GOVOR: Preminuo Mirko Stamenković, glavni uredniK "Novosti" od 1969. do 1972.
MIRKO Stamenković, nekadašnji novinar i glavni urednik "Večernjih novosti", preminuo je juče posle kraće bolesti u Beogradu u 96. godini života.
Rođen je 18. novembra 1929. godine u Gornjem katunu kod Varvarina. Novinarstvom se bavio od 1946. Najpre u "Borbi" kao urednik beogradske rubrike, saradnik privredne rubrike i sekretar redakcije.
U "Večernje novosti" došao je tri godine kasnije i "zaigrao" u timu novinarskog virtuoza Slobodana Glumca i ubrzo primio zadatak da vodi unutrašnjo-političku rubriku, koja ga je opredelila za glavnog urednika.
Bilo je to vreme političkih previranja, a početak sedamdesetih i oštrih sukobljavanja i Brozovih pisama hrvatskim nacionalistima i srpskim liberalima. Liberali su "zbrisani", a s njima i Mirko Stamenković koji se drznuo da čak jedno Titovo pismo skrati. Bio je to uvod u svojevrsnu golgotu hrabrog i beskompromisnog novinara i urednika.
Premešten je u list "Sport" da rediguje rukopise kolega, poduči mlađe. Bilo mu je zabranjeno da piše, pa i kada mu je "slučajno" skliznuo potpis ispod rukopisa kome nije odoleo, stizala su upozorenja za otkaz.
Govorio je: "Nije meni kriv Broz, nego njegovi podrepaši iz Srbije".
"Novosti" nikada nije napuštao, a ni one njega. Nosio ih je duboko u srcu. Dolazio je u redakciju dok ga je snaga držala. objavljivao feljtone, posebno kada je njegova, najdraža kuća obeležavala kakvu godišnjicu ili jubilej. Ne tako davno, čitaocima je ponudio istinu u knjizi "'Večernje novosti' i senka Josipa Broza".
