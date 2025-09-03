UČENICI IZ SRBIJI OSVOJILI TRI MEDALJE: Na Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi

NA 9. Evropskoj juniorskoj informatičkoj olimpijadi (European Junior Olympiad in Informatics – EJOI), koja je održana od 29. avgusta do 4. septembra u Šumenu, učenici iz Srbije osvojili su tri bronzane medalje.

Foto: shutterstock.com.

Medalje su osvojili Irina Stanišić iz Prve kragujevačke gimnazije, Mihajlo Janičić iz Osnovne škole “Starina Novak” iz Beograda i Lazar Nikić iz Šabačke gimnazije.

Član tima Srbije bio je i Veljko Vitkovac, učenik Osnovne škole “Jovan Popović” u Kruševcu.

Rukovodioci ekipe bili su Milica Nastić, Osnovna škola „Andra Savčić”, Valjevo i Ognjen Tešić, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu.

Ovo, najprestižnije informatičko takmičenje za učenike osnovnih škola, okupilo je 96 takmičara iz 24 evropske zemlje.

Odabir takmičara, pripreme i učešće na takmičenju, organizovalo je Društvo matematičara Srbije, uz podršku Ministarstva prosvete i Ministarstva informisanja i telekomunikacija.

Kontinuirane pripreme održavale su se od novembra 2024. godine.

Naš tim je radio na usavršavanju algoritamskih veština.

Takođe, u sklopu priprema, ove godine je tim učestvovao na nekim od najprestižnijih takmičenja u Evropi – infO(1)cup u Ploeštiju (Rumunija) i IATI u Šumenu.

Na ovim takmičenjima su naši učenici osvojili pet srebrnih i dve bronzane medalje.

Deo priprema za ovo takmičenje održan je u periodu od 23. do 27. jula na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu.

Program priprema je obuhvatao probna takmičenja i tematska predavanja iz algoritama.

(Tanjug)

