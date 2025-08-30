NA PROSEČNOM ČEKU 6.000 DINARA VIŠE: Država na čelu sa Vučićem bine o najstarijim građanima Srbije

PENZIONERI će na decembarskom čeku dobiti veće povećanje nego što su očekivali, jer će umesto prvobitno najavljenih osam, penzije od 1. decembra porasti za 12 odsto. To znači da će prosečna penzionerska primanja sa sadašnjih 436 evra u januaru iznositi oko 490 evra.

Prosečna avgustovska penzija, čiji početak isplate je iz PIO najavljen od 2. septembra, iznosi 50.675 dinara, a taj prosečni iznos će za decembarske prinadležnosti biti veći za oko 6.000 dinara i iznosiće - 56.756.

Kako je objašnjeno iz samog vrha države to je korak bliže obećanom cilju da do 2027. godine prosečna penzija bude 650 evra.

Lepu vest za penzionere o povećanju o 12 odsto saopštio je u četvrtak uveče predsednik Aleksandar Vučić, a da u budžetu ima "prostora" za povećanje, potvrdio je juče ministar finansija Siniša Mali. Prvu isplatu uvećane penzije penzioneri mogu da očekuju početkom januara 2026.

- Poređenja radi 2012. godine penzija je bila oko 200 evra - rekao je Mali. - Penzioneri koji sad primaju 40.000 dinara posle povećanja dobijaće svakog meseca po 4.800 dinara više. Za 12 meseci to je još jedna penzija koju sada primaju naši najstariji sugrađani.

Ministar Mali je naglasio da su očekivali da će penzije od 1. decembra biti povećane oko osam odsto, ali je Zavod za statistiku procenio da ima prostora za rast od malo više od 12 odsto:

- Država ispunjava svoja obećanja, a najstariji građani ne treba da brinu jer su penzije sigurne i bezbedne. Maksimalno radimo na podizanju životnog standarda građana Srbije, nama je prosečna zarada u junu bila oko 920 evra, do kraja godine biće više od 1.000 evra, kao što smo i obećali, dakle, rastu zarade, minimalna zarada s ovim povećanjem, naravno, utiče dodatno na porast prosečne zarade. Dvocifreno povećanje penzija potvrđuje stabilnost naše ekonomije, snagu naših javnih finansija, a s druge strane, pokazuju brigu o našim građanima i mislim da je to potvrđeno i prethodnih godina. Radi se na tome da za penzionere ne bude ograničenje da imaju primanja do 100.000 dinara da bi mogli da se zaduže po povoljnijim uslovima.

Vučić je u četvrtak u televizijskom gostovanju rekao da će se država potruditi da penzioneri uvećanu penziju dobiju pre pravoslavnog Božića:

- Biće to pre Badnjeg dana, 4. ili 5. januara. Verujem da će i penzionerima drugih veroispovesti to značiti, jer se oko nove godine mnogo novca potroši za taj i sve druge praznike. Verujem da će penzionere obradovati to što neće morati da čekaju februar da dobiju uvećanu penziju. Građanima Srbije sam najavio da će penzije od 1. decembra rasti između sedam i osam odsto, verujući da će biti oko osam odsto. To bi bio veliki rast imajući u vidu da očekujemo stopu inflacije na godišnjem nivou, prosečno od oko četiri odsto, što znači da bi za 3,5 do četiri odsto skočio njihov životni standard.

Vučić je naveo da bi prosečna penzija bila značajno viša, da nije poljoprivrednih penzionera i samostalnih delatnosti, gde je to više socijalna, a ne ekonomska kategorija.

Napomenuo je da su nam plate neuporedivo brže rasle u prethodnom periodu nego penzije i da se sada daje više starijim građanima.

Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je da građani Srbije prepoznaju i doslednost ekonomske politike koju vodi predsednik Vučić. Ona je istakla da su penzije od 2012. više nego dva puta porasle, i da se Srbija sada približava proseku od 500 evra, što je - prema njenim rečima - rezultat višegodišnje odgovorne politike:

- Ljudi su presrećni jer vide rezultate. Veruju predsedniku Vučiću, jer znaju da postoji plan i program. Na drugoj strani su prazne reči, bez konkretnih rešenja.

U Srbiji, prema poslednjim podacima Fonda PIO, ima 1.660.054 penzionera, od kojih 824 prima maksimalni zakonom dozvoljen iznos.

PRVA ALIMENTACIJA IZ FONDA

PRVOM korisniku isplaćena je alimentacija iz fonda koji je osnovala država, a prvi novac uplaćen je samohranoj majci devetogodišnjeg dečaka za kojeg otac osam godina nije davao alimentaciju. Ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević rekla je da se ovim ispravlja nepravda, koja u nekim slučajevima traje mnogo godina, i garantuje ostvarivanje prava svakom detetu čiji roditelj ne plaća alimentaciju:

- Država više ne toleriše nesavesne i neodgovorne roditelje i bori se da svakom detetu omogući sigurno i zdravo detinjstvo.

POČETNIKU U PROSVETI 106.000

Predsednica Skupštine Srbije podsetila je da se od 1. oktobra ponovo podižu plate prosvetnim radnicima:

- Tako će početna plata u prosveti prvi put u istoriji ove zemlje biti izjednačena sa republičkim prosekom. Dakle, ona će biti nešto oko 106.000 dinara, što znači da će prosečna plata u prosveti biti značajno veća od republičkog proseka - rekla je Brnabićeva.