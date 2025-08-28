Društvo

OD 10 ČASOVA AUTOBUSI MENJAJU TRASE: Pogledajte kuda će ići

В.Н.

28. 08. 2025. u 08:52

OD danas do 31. avgusta, u periodu od 10 do 03 sata biće izmenjen režim rada javnog prevoza zbog održavanja manifestacije "Beer Fest 2025" na prostoru kod Poslovnog centra "Ušće".

ОД 10 ЧАСОВА АУТОБУСИ МЕЊАЈУ ТРАСЕ: Погледајте куда ће ићи

Foto: Beoinfo

Vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707, u oba smera će saobraćati trasom Brankov most - Bulevar Mihajla Pupina - Trešnjinog cveta - Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 9A, u oba smera će saobraćati trasom: Brankova, kružni tok kod Ušća, Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića i dalje redovnom trasom. 

Vozila sa linije 60 (60L), saobraćaće u smeru ka terminusu  "Novi Beograd - Toplana" trasom: Brankov most - Milentija Popovića - Saobraćajnica pored hotela "Hajat" - Vladimira Popovića - Zemunski put - Brodarska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Zelenom vencu vozila saobraćati redovnom trasom linije 60. 

Tokom trajanja manifestacije privremeno se ukidaju stajališta "Ušće" i "Palata Srbija", u oba smera, za linije 15 i 84, kao i "Staro sajmište", "Novi Beograd /Ušće/" i "Muzej savremene umetnosti" u smeru ka Novom Beogradu, za liniju 60L. 

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a, saopštili su iz GSP-a.

(Tanjug)

Fudbal
