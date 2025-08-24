GUŽVE NA GRANICAMA OD RANOG JUTRA: Kolone na Preševu za ulaz u Srbiju - Na ovom prelazu čeka se satima (FOTO)

NA GRANIČNOM prelazu Batrovci putnička vozila na izlazu iz Srbije čekaju šest sati, autobusi 60 minuta, a isto toliko i teretna motorna vozila, saopštila je Uprava granične policije rano jutros.

Na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje i putnička vozila i autobusi čekaju 90 minuta. Na Kelebiji putnička vozila na izlazu čekaju dva sata, autobusi 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.

AMSS poručuje da slaba kiša tokom prepodneva ponegde može uslovljavati mestimičmno mokre kolovoze. Vožnju treba prilagoditi većem broju vozila i promenljivom stanju kolovoza sa držanjem većeg odstojanjem između vozila kako bi vozači mogli da reaguju i izbegnu neočekivane opasnosti na putu koje donose loši vremenski uslovi.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

