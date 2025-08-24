GUŽVE NA GRANICAMA OD RANOG JUTRA: Kolone na Preševu za ulaz u Srbiju - Na ovom prelazu čeka se satima (FOTO)
NA GRANIČNOM prelazu Batrovci putnička vozila na izlazu iz Srbije čekaju šest sati, autobusi 60 minuta, a isto toliko i teretna motorna vozila, saopštila je Uprava granične policije rano jutros.
Na graničnom prelazu Horgoš, na izlazu iz zemlje i putnička vozila i autobusi čekaju 90 minuta. Na Kelebiji putnička vozila na izlazu čekaju dva sata, autobusi 60 minuta.
Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja.
AMSS poručuje da slaba kiša tokom prepodneva ponegde može uslovljavati mestimičmno mokre kolovoze. Vožnju treba prilagoditi većem broju vozila i promenljivom stanju kolovoza sa držanjem većeg odstojanjem između vozila kako bi vozači mogli da reaguju i izbegnu neočekivane opasnosti na putu koje donose loši vremenski uslovi.
Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.
BONUS VIDEO:
"STAZE KOSMETA": Đakovica - Epizoda 1
Preporučujemo
VREME DANAS: Ujutru i prepodne prolazno naoblačenje, popodne razvedravanje
24. 08. 2025. u 01:00
DODIK ŽESTOKO UDARIO NA STANIVUKOVIĆA: Dokle ćeš biti poltron najgore vrste?
PREDSEDNIK Milorad Dodik upitao je danas gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića "dokle će biti poltron najgore vrste koji se svakodnevno dodvorava Sarajevu, a optužuje Republiku Srpsku".
21. 08. 2025. u 19:40
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
Da li je ona najzgodnija voditeljka na RTS-u? Objavila fotke u bikiniju sa plaže
VODITELjKA Dragana Kosjerina privlači pažnju svojim atraktivnim izgledom gde god se pojavi.
22. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)