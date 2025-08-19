Društvo

SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

19. 08. 2025. u 12:28

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.

Foto: Unsplash

- Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku Srbije, uz nešto više oblačnosti, još ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine.

Vetar slab do umeren, uglavnom severnih pravaca.

Najviša temperatura od 27 do 30 °C.

VREME NAREDNIH DANA

U sredu i četvrtak toplo i iznad većeg dela pretežno sunčano, samo u četvrtak u Vojvodini malo i umereno oblačno, a kasnije popodne i uveče na severu pokrajine ponegde se očekuje kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom.

U petak prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.

Od subote promenljivo oblačno i svežije, a kiša se kao retka pojava očekuje samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. - stoji na sajtu RHMZ.

Foto: Printskrin/RHMZ

 

