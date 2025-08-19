SPREMITE SE ZA PLJUSKOVE SA GRMLJAVINOM Hitno se oglasio RHMZ: Ovi delovi Srbije prvi na udaru (FOTO)
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se na svom zvaničnom sajtu najnovijim saopštenjem.
- Danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a na istoku i jugoistoku Srbije, uz nešto više oblačnosti, još ponegde sa kišom i lokalnim pljuskovima uz mogućnost grmljavine.
Vetar slab do umeren, uglavnom severnih pravaca.
Najviša temperatura od 27 do 30 °C.
VREME NAREDNIH DANA
U sredu i četvrtak toplo i iznad većeg dela pretežno sunčano, samo u četvrtak u Vojvodini malo i umereno oblačno, a kasnije popodne i uveče na severu pokrajine ponegde se očekuje kratkotrajna kiša i pljusak sa grmljavinom.
U petak prolazno naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom uz pojačan severni vetar i pad temperature.
Od subote promenljivo oblačno i svežije, a kiša se kao retka pojava očekuje samo u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije. - stoji na sajtu RHMZ.
Preporučujemo
U PETAK NAGLO ZAHLAĐENjE: Ristić otkriva kakvo nas vreme očekuje u narednom periodu
18. 08. 2025. u 19:28
DANAS OPET PLjUSKOVI I GRMLjAVINA: Evo kada stiže razvedravanje
18. 08. 2025. u 01:00
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)