SVEŽA KREPI, SUVA PODIŽE: U Kragujevačkim Stragarima, na "Šumadijskim danima šljive", u znaku plave voćke i đakonija

Sve što je lepo ovih dana slilo se u kragujevačke Stragare. Sve što budi nadu u njivu i šljivu, kao oslonac i temelj srpskog sela, ovde je.

Šareni se nepregledna ulica "modrog zlata", srpskog. Sve puca od veselja. I želja da ovo što je lepo ne prestane. Što je ružno da, konačno, stane.

Plete kolo mladost podrudničkih sela. Bože, gledaj! I ovo je Srbija!

"Lepa moja Šumadijo, rodna zemljo, zemljo njiva

otišla sam kad su šljive cvale

vratiću se kad budu za branje.

Da ti rodim tri junaka sina,

sa očima modrih, zrelih šljiva"

Pesma pokreće emocije. Nije ovo samo tradicija radi tradicije. Ovo su dani kada istinski srpski domaćini, trpeljivi i strpljivi, meleme dušu svoju. Za dane i rane. Ubi suša. Ubi kiša. Ubi nebriga, pa se sela raseliše. Kolevke se isprazniše.

- Nismo odustali da se i ove godine, uprkos tome što nam je nevreme obralo šljivike, okupimo - govori Nikola Paunović, načelnik Odelenja za poljoprivredu u gradskoj Upravi Kragujevca.

- To je zajednička želja, ljubav i napor naših voćara. I, dok gledam sa kakvim entuzijazmom oni iznose ovaj praznik, puno mi je srce. Dok gledam koliko je ljudi došlo iz svih krajeva Srbije da nas podrži da se tradicija ne prekine, još mi je srce punije.

Stragari.

Izvija se, bronzani, Atanasije Tanasko Rajić iznad svog zavičaja. Nadgleda.

Kilogram 50 dolara

Primetio sam da je drug Tito, kad god je putovao u Afriku, obavezno nosio suve šljive i nije mi bilo jasno što je to radio. Posle mnogo godina, upoznao sam počasnog konzula u Namibiji i setim se da pitam za te suve šljive. On se začudio kako ja ne znam da su suve šljive odličan afrodizijak i da na pijacama u toj zemlji kilogram košta 50 dolara. Tako sam konačno odgonetnuo u čemu je štos - svedočio je Cvijović i jednom intervjuu. Dodao je to da je Tito samo Anvar el Sadatu, povodom jednog susreta, darovao (uz ribizle, jabuke i borovnice) i više od pedeset kilograma suvih šljiva.