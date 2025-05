''AL' NE SPALI SLAVE, NITI SPOMEN SAVE'' Danas obeležavamo spaljivanje moštiju najvećeg srpskog svetitelja i prosvetitelja

Operacija Barbarosa ( nemački: Unternehmen Barbarossa ) bila je invazija na Sovjetski Savez 1941. od strane nacističke Nemačke i njenih saveznika iz sila Osovine započeta u nedelju, 22. juna 1941. godine. Bila je to najveća i najkrvavija kopnena ofanzivna operacija u ljudskoj istoriji, u kojoj je učestvovalo približno 10 miliona boraca, sa gubicima do kraja operacije većim od 8 miliona ljudi. Berlinska operacija 1945. je najveća bitka u istoriji, u kojoj je sa obe strane učestvovalo oko 3,5 miliona ljudi, 52 hiljade topova i minobacača, 7.750 tenkova i 11 hiljada aviona. U njoj je Crvena armija okupirala Berlin što je dovelo do bezuslovne predaje Nemačke .