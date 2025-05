IZMENJEN ŠKOLSKI KALENDAR: Završni ispit od 23. do 25. juna, kraj godine najkasnije 18. jula

MINISTARSTVO prosvete pripremilo je izmene i dopune pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2024/2025. godinu za osnovne i srednje škole sa ciljem obezbeđivanja uslova za ostvarivanje prava učenika na obrazovanje, a u skladu sa Zaključkom Vlade Srbije.

Foto Shutterstock

Izmene i dopune pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za školsku 2024/2025. godinu predviđaju da se školska godina može produžiti za osnovne škole najviše pet nastavnih dana, a za srednje škole najviše 20, odnosno 25 nastavnih dana (za gimnazije).

Mogućnost produžetka školske godine odnosi se samo na one škole koje zbog obustave rada nisu realizovale nastavni proces u potpunosti i nemaju dovoljno vremena za nadoknadu časova i ocenjivanje učenike. Škole koje su nastavu i nadoknadu nastave realizovale u skladu sa zakonom, školsku godinu završavaju kao što je bilo planirano prethodnim Kalendarom.

Izmene Kalendara za osnovne škole:

- U osnovnim školama koje zbog obustave rada nisu realizovale obrazovno-vaspitni rad u potpunosti i nemaju dovoljno vremena za nadoknadu časova i ocenjivanje učenika, drugo polugodište može biti završeno najkasnije do petka, 6. juna 2025. godine za učenike osmog razreda, odnosno za učenike od prvog do sedmog razreda do petka 20. juna 2025. godine.

- Završni ispit organizuje se u ponedeljak, utorak i sredu - 23, 24. i 25. juna 2025. godine.

Izmene Kalendara za srednje škole:

- U srednjim školama koje zbog obustave rada nisu realizovale obrazovno-vaspitni rad u potpunosti i nemaju dovoljno vremena za nadoknadu časova i ocenjivanje učenika, drugo polugodište može biti završeno najkasnije do 18. jula 2025. godine za učenike svih razreda, odnosno 27. juna 2025. godine za učenike završnih razreda gimnazije i za učenike III razreda trogodišnjeg i IV razreda četvorogodišnjeg obrazovanja stručnih škola.

- U srednjim školama koje su započele rad ili će sa radom početi najkasnije 5. maja 2025. godine, učenici će biti u mogućnosti da ostvare prisustvo na više od dve trećine nastavnih dana, izbegnu upućivanje na razredne ispite, budu ocenjeni odgovarajućim brojem ocena iz svakog predmeta, a na osnovu kojih odeljenjsko veće može utvrditi zaključne ocene, odnosno, biće u mogućnosti da na zakonit način završe započeti razred.

S obzirom na promene Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za osnovne škole i pomeranje datuma organizacije završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja, Ministarstvo prosvete će narednih dana izvršiti i izmene u Kalendaru aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja i vaspitanja za školsku 2024/2025. godinu i upisa učenika u srednju školu za školsku 2025/2026. godinu, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena.

Izmene i dopune Pravilnika o izmeni i dopunama Pravilnika o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada za osnovne, kao i za srednja škole za školsku 2024/2025. godinu su u postupku objavljivanja.